Aids e sport | la convivenza vincente che resta nel silenzio

vanityfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) Earvin «Magic» JohnsonEarvin «Magic» JohnsonArthur AsheArthur AsheGreg LouganisGreg LouganisGareth ThomasGareth ThomasÈ la storia di unoivo una di quelle che ha fatto capire che l’era malattia di tutti e non solo di quelle categorie considerate a rischio. L’8 aprile del 1992 l’ex tennista statunitense Arthur Ashe confermò di aver contratto la malattia in seguito a una trasfusione. Nessun comportamento a rischio come le storie extraconiugali non protette di Magic Johnson, non l’omosessualità o la tossicodipendenza: Il virus poteva colpire tutti, non era solo la «peste di omosessuali e tossicodipendenti». Ashe morì meno di un anno dopo a 49 anni. Da allora si contano sulle dita delle mani i nomi degliivi che hanno dichiarato pubblicamente di avere contratto il virus Hiv, ultimo il rugbista Gareth Thomas, notissimo Magic Johnson, clamoroso Greg Louganis, ...

bernaccasilvio : RT @CarrareseCalcio: IN CAMPO PER LA LOTTA ALL' AIDS?? DOMANI gli azzurri scenderanno in campo con 'Sport For Children Onlus' per un'inizi… - VatteroniM : RT @CarrareseCalcio: IN CAMPO PER LA LOTTA ALL' AIDS?? DOMANI gli azzurri scenderanno in campo con 'Sport For Children Onlus' per un'inizi… - CarrareseCalcio : IN CAMPO PER LA LOTTA ALL' AIDS?? DOMANI gli azzurri scenderanno in campo con 'Sport For Children Onlus' per un'in… -