Sardine | flash mob a Napoli con pernacchia collettiva e a Firenze 40mila partecipanti

Paolo Virzì : Sarò al flash mob delle Sardine - ma mi nasconderò : Il prossimo 14 dicembre le “sardine” si ritroveranno a Roma, in piazza San Giovanni, e al flash mob organizzato da questo movimento nato più con il ruolo di “un anticorpo che come movimento politico”, parteciperà anche il regista Paolo Virzì. Nel corso di un incontro con il pubblico al teatro "La Compagnia" di Firenze dove sarà insignito del "Pegaso d'oro" della Regione Toscana, il regista si è trovato a riflettere sulla situazione politica ...

Le Sardine prendono il largo. Flash mob da Nord a Sud : A ogni evento organizzato da Matteo Salvini corrisponde una contro piazza pronta a rubare la scena mediatica al leader della Lega. Il contropiede comunicativo delle “Sardine” è già riuscito a Bologna e a Modena. E adesso, questo movimento spontaneo nato sui social e che poi ha invaso le strade, si prepara a battere palmo a palmo l’Emilia Romagna che andrà al voto il 26 gennaio prossimo. Non solo. Le ...

Modena - al flash mob delle “Sardine” contro Salvini c’è anche il pallavolista Zaytsev. Il video pubblicato sui social : C’era anche il pallavolista russo, naturalizzato italiano, Ivan Zaytsev, in piazza Grande a Modena per il flash mob delle “sardine” contro l’arrivo di Salvini nella città emiliana. L’atleta ha pubblicato un breve video su Instagram in cui appare in piazza insieme ad altre centinaia di manifestanti e al collega Salvatore Rossini L'articolo Modena, al flash mob delle “sardine” contro Salvini c’è ...

Modena - flash mob di oltre 6mila “Sardine”. Salvini evita la piazza e riunisce quattrocento sostenitori in un ristorante fuori dal centro : Le “sardine” chiamano e Modena risponde col pienone. Nonostante una pioggia torrenziale, sono oltre seimila le persone che si sono incontrate in piazza Grande, nella città della Ghirlandina, per contestare il leader della Lega Matteo Salvini, a Modena per il suo tour elettorale. Migliaia di ombrelli colorati, corredati dalle immancabili sardine applicate sopra o tenute in mano dai manifestanti, hanno invaso la piazza fin da prima ...

“Modena non si Lega” - il flash mob delle ‘Sardine’ riempie piazza Grande : le immagini dall’alto : Il popolo delle “sardine”, dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, ha risposto in massa anche a Modena nel giorno del tour elettorale di Matteo Salvini. Secondo le prime stime le persone che hanno raggiunto piazza Grande sono almeno seimila, nonostante la pioggia battente che sta interessando tutto il territorio. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan ...

Il flash mob delle Sardine arriva a Modena. Salvini denuncia : "La promotrice invocava il mio omicidio" : Il suo nome non compare più tra gli organizzatori. L'appuntamento, alle ore 19, è stato spostato da piazza Mazzini a piazza Grande viste le adesioni. Mattia Sartori: "La sfida che abbiamo lanciato a Bologna è di trasformarsi da leoni da tastiera a sardine reali"

Bologna - il flash mob delle ‘Sardine’ risveglia il popolo di sinistra. Ora però tocca ai partiti : “Li abbiamo disintegrati con mezzi che non conoscono: la gratuità, l’arte, il sorriso, le relazioni umane”. È in questa frase pronunciata alla fine del breve discorso di Mattia Santori che ha concluso il flashmob dei 10-15mila bolognesi (le valutazioni sono queste tra un minimo e un massimo) che si condensa il significato del flash mob che ha segnato lo spartiacque della vicenda elettorale che si sta svolgendo in Emilia Romagna e non solo. ...

Sardine - dopo Bologna il flash mob a Firenze per una cena elettorale di Salvini : Firenze come Bologna, le "Sardine" arrivano anche in Toscana. dopo aver invaso giovedì scorso piazza Maggiore, questo bizzarro movimento di protesta contro Matteo Salvini è...

Elezioni Emilia Romagna - “Sardine contro Salvini” anche a Modena : flash mob contro la Lega : Dopo il successo di Bologna, quando ha chiamato a raccolta migliaia di persone in piazza Maggiore contro la Lega in occasione dell’arrivo in città del leader del Carroccio Matteo Salvini, ora il movimento delle Sardine antri Lega ha lanciato una nuova mobilitazione nella vicina Modena dove Salvini è atteso lunedì.Continua a leggere

Salvini a Bologna. In Piazza Maggiore il flash mob delle 'Sardine' : "Se anche qui come in Umbria sceglieranno il futuro, il cambiamento, la Lega e il centrodestra qualcuno a Roma ne dovrà prendere atto". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede se si aspetta che una vittoria del centrodestra in Emilia-Romagna possa mettere a rischio il governo Conte II, nel giorno in cui, al Paladozza, ha lanciato la campagna elettorale del centrodestra nella regione rossa per eccellenza, dove la ...