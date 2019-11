Pole di Hamilton e pasticcio Ferrari in seconda fila

Lewis Hamilton partirà dalla Pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle qualifiche di sabato, Hamilton ha registrato il

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Ci ho messo tanto a tornare in Pole position - che faticaccia. Il mio team dà tutto” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1. Il britannico è stato davvero impeccabile nel time attack ed è riuscito a guadagnare la partenza al palo per la gara di domenica dove sarà naturalmente il grande favorito per la vittoria in modo da chiudere al meglio una stagione perfetta da Campione del Mondo. Il pilota della Mercedes ha analizzato la sua gara subito al termine delle ...

Griglia di partenza F1 - GP Abu Dhabi 2019 : risultati e classifica qualifiche. Hamilton in Pole position - Leclerc 3° - Vettel 4° : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo scatterà al palo nella gara in programma domani sul circuito di Yas Marina, accanto al pilota della Mercedes ci sarà Max Verstappen al volante della Red Bull visto che Valtteri Bottas (oggi secondo) dovrà partire dall’ultima piazzola per aver sostituito la power unit. Le Ferrari occupano la seconda fila, Sebastian ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Lewis Hamilton favorito per la Pole position ma le Ferrari e Verstappen non sono lontani : Quest’oggi, sabato 30 novembre, a Yas Marina va in scena la ventunesima ed ultima qualifica della stagione valevole per il Campionato del Mondo di Formula 1 2019. I verdetti più importanti sono già stati emessi nelle scorse settimane (titolo iridato piloti a Lewis Hamilton, costruttori a Mercedes), perciò adesso la curiosità principale è legata alla lotta per la pole position e per la vittoria di tappa ad Abu Dhabi in modo da proiettarsi ...

