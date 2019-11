Nord-Est | rallenta la locomotiva veneta | la colpa è tutta di Roma

Combinata Nordica – Nella seconda Gundersen di Ruka una buona prestazione degli italiani : Azzurri ancora brillanti Nella seconda Gundersen di Ruka: Pittin 11°, Kostner 17°. Jarl Riiber concede il bis Prosegue il dominio di Jarl Magnus Riiber nel Ruka Triple che ha aperto la Coppa del mondo di Combinata Nordica. Il norvegese ha colto il successo numero 25 della carriera imponendosi Nella seconda Gundersen del programma finlandese, disputata questa volta sulla distanza dei 10 km, anzichè i 5 km del giorno precedente. Riiber ha ...

Previsioni Meteo - Dicembre inizierà con fredda Bora al Nord - caldo Scirocco al Sud e un Ciclone a Ovest : Previsioni Meteo – Oggi si conclude il mese di Novembre che è stato il mese piovoso della storia d’Italia, anche se in quest’ultimo giorno splende il sole in tutto il Paese con temperature decisamente miti ovunque, dai +21°C di Catania ai +14°C di Torino. Domani, nel primo giorno di Dicembre, avremo un nuovo peggioramento al Nord/Ovest con forti temporali in Liguria, piogge in Piemonte e sul resto del Nord, e abbondanti ...

Meteo - oggi si conclude il Novembre più piovoso di sempre in Italia : dati mensili impressionanti - soprattutto al Nord-Ovest [DATI] : Meteo – Siamo giunti alla conclusione di un mese, Novembre 2019, che entrerà nella storia come il Novembre più piovoso di sempre in Italia. I valori cumulati di pioggia sono davvero impressionanti per questo mese su tutto il Paese, tanto che in alcune zone sono arrivati a triplicare i valori medi del mese. Novembre è stato un mese segnato dal forte maltempo, con diverse Tempeste Mediterranee che hanno scaricato, tra le altre cose, ...

Sciopero treni domani 29 novembre/ Trenitalia-TreNord-Italo : orari. Proteste Piemonte : Sciopero treni trenitalia, Trenord e Italo domani venerdì 29 novembre: info, orari e Proteste. Caos Liguria e Piemonte: 'non scioperate'

Previsioni Meteo - a inizio Dicembre arriva un’altra Tempesta Mediterranea che potrebbe dividere l’Italia in due con gelo e neve al Nord - temporali e scirocco al Sud : Previsioni Meteo – L’Italia si appresta a vivere una tregua di bel tempo, dopo l’emergenza che si sta concludendo con il transito della piena del Po verso il Delta e le ultime piogge residue che proseguiranno anche nella giornata di Venerdì al Sud, nel basso Tirreno. Non saranno, però, fenomeni particolarmente rilevanti e le temperature si manterranno miti, di gran lunga superiori alle medie del periodo, anche nei prossimi ...

Meteo - gelo nella Russia Nordorientale : a Verhojansk -54°C - temperature estreme per la fine di novembre [DATI] : Un’intensa irruzione artica si è sviluppata su alcune parti della Russia. A metà-fine novembre, solitamente le temperature scendono già a -25/-30°C, ma i settori nordorientali della Russia sono scesi oltre i -50°C negli ultimi giorni. Sebbene tali temperature non siano fuori dal comune per quest’area, arrivare a -50°C alla fine di novembre è estremo persino qui. E pensare che fino alla scorsa settimana c’erano “solo” -35°C. Previsioni Meteo, ...

Maltempo senza sosta - nel 2019 34 vittime : domani tornano le piogge al Nord-Ovest - allerta rossa per il Po : La piena del Po è da allerta rossa fino a sabato nell’ultimo tratto del grande fiume, mentre è previsto l’arrivo di nuove piogge. È ancora allerta per il Maltempo su molte regioni italiane. Nel 2019, oltre 200 eventi di calamità naturali hanno causato 34 vittime in Italia, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da nord a sud sono state presentate 14 richieste per il riconoscimento dello stato d’emergenza. ...

Chiesa : Vescovi Nordest - in 15 anni in calo di oltre 30% i seminaristi : Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - Negli ultimi 15 anni sono calati drasticamente i seminasti nelle diocesi del Nordest. Lo hanno rilevato i Vescovi del Triveneto nel corso di un incontro. Ad oggi (anno 2019/2020) gli alunni sono 175 mentre nel 2004/2005 erano 259, con un calo medio del 32% (più spiccat

Siria - esplode autobomba nel Nordest del Paese sotto controllo turco : 17 morti : Un’autobomba è esplosa nel nord-est della Siria, provocando almeno 17 morti e 20 feriti. L’attentato è avvenuto nel villaggio di Tal Half, nei pressi di Ras al Ayn. L’area è occupata dall’esercito turco e dai ribelli Siriani sostenuti dalla Turchia. La zona è passata sotto il loro controllo dopo l’offensiva di ottobre contro le milizie curde delle Syrian Democratic Forces (Sdf), che si sono ritirate da Ras al Ayn in ...

Maltempo estremo e piena del Po : le inondazioni in Nord Italia viste dallo Spazio [FOTO] : Acquazzoni torrenziali hanno colpito ripetutamente molte parti d’Italia questo mese, con inondazioni estreme che hanno causato devastazione nell’Italia settentrionale. La provincia di Alessandria è stata una delle zone più colpite. A corredo dell’articolo un’immagine multi temporale utilizza due immagini separate acquisite dalla missione Copernicus Sentinel-1 il 13 ed il 25 novembre rispettivamente. Le aree inondate sono ...

Clima pazzo - sbalzi incredibili al Nord : super caldo con +24°C in Liguria e +22°C in Veneto ma Mercoledì arriva un’altra tempesta [FOTO e DATI] : Mentre il Ciclone continua a colpire il Sud Italia e le isole, dove oggi si stanno verificando forti piogge e temporali – spiccano gli 80mm caduti a Maida (Catanzaro), i 60mm di Carini (Palermo) e i 58mm di Thiesi (Sassari) – e fa freddo con venti di maestrale impetuosi tra Sardegna e Sicilia (raggiunti i 117km/h a Capo Carbonara), al Nord è tornato il bel tempo con un caldo anomalo per il periodo. Le temperature, infatti, hanno ...

Il maltempo flagella il Nord-ovest. Crolla viadotto in Liguria - donna dispersa nel fiume Bormida : Non dà tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove è Crollato un tratto di viadotto. Al momento non ci sarebbero feriti ma sia attende ancora la conferma ufficiale. Gravi criticità anche nell'Alessandrino, dove una donna di 52 anni è dispersa dopo essere stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Anche nel Cuneese molte zone sono ...

Crolla viadotto - frana montagna la causa. Maltempo nel Nord-ovest - una dispersa : Crolla un pezzo di viadotto della Autofiori sulla A6 Torino-Savona a poca distanza dal capoluogo di provincia ligure, all'altezza di Altare. Il crollo è stato causato da un frana. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si e' portata via una trentina di metri del viadotto all'altezza dell'abitato di Madonna del Monte. Al momento non si può confermare né smentire se ci fossero auto in transito al momento del crollo come comunica ...

