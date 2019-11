Google Stadia aggiungerà il supporto ai controller Wi-Fi nel prossimo futuro | non a breve

Google Stadia e Project xCloud sono messi a confronto da Engadget : Google Stadia e Project xCloud sono stati messi a confronto dal celebre portale Engadget, in particolare i due servizi di gaming in streaming sono stati paragonati all'interno di un interessante filmato che potremo vedere qui di seguito.Come possiamo vedere, Project xCloud è risultato un po' più lento e "meno bello" del servizio offerto da Google, ma a differenza di quest'ultimo è sembrato nel complesso più convincente. Stadia infatti, stando a ...

Google Stadia : il futuro del gaming? – Recensione : E’ finalmente arrivata la prima versione disponibile al pubblico di Google Stadia, piattaforma che promette di rivoluzionare il mondo videoludico. L’accoglienza ricevuta da parte di stampa e pubblico non è stata delle migliori. L’azienda californiana, da parte sua, non ha sicuramente azzeccato la propria strategia di marketing, promettendo cose che, comprensibilmente, non possono essere mantenute sin dal day-one. Al netto delle ...

Google Stadia - una versione non ancora definitiva : Finalmente il 19 novembre 2019 ha visto la nascita di GoogleStadia, finalmente perché era tanto che se ne parlava, tanta la curiosità con gli immancabili rumor che l’avevano accompagnata. Ora si sa tutto, compreso il prezzo d’acquisto: 9,99 euro per un abbonamento di un mese o 129 euro (Premiere Edition) inclusivo di un Chromecast Ultra, del controller Stadia, di 3 mesi di abbonamento a Stadia Pro e di un gioco. Il nuovo ...

Google Stadia funziona con quasi ogni telefono Android con root : Google Stadia è stato lanciato da poco e, come ormai saprete, vi consente di trasmettere videogiochi AAA sul vostro laptop, desktop, tablet Chrome OS, Chromecast Ultra o telefono Pixel. Ovviamente, la community di utenti Android non era affatto contenta della restrizione arbitraria di Stadia che impediva ai telefoni non Pixel di giocare in movimento e ha trovato un modo per giocare a Stadia su quasi tutti i telefoni con root.Nell'attesa del ...

Attivando questa impostazione per la Chromecast Ultra non avrete più problemi di latenza utilizzando Google Stadia sulla TV : L'ultimo firmware dei Chromecast Ultra attivano di default la game mode sulla TV di casa per giocare al meglio su Google Stadia

Google Stadia su tutti i dispositivi Android? Si può grazie a root - Magisk e ADB : Google per il momento ha ristretto Google Stadia ai dispositivi della linea Pixel ma effettuando il root, installando Magisk e dando qualche comando tramite ADB è possibile abilitare lo streaming dei videogiochi su qualunque dispositivo Android.

Per giocare NBA 2K20 su Google Stadia dovrete scaricare una patch : Uno dei maggiori punti di forza di Stadia, la nuova tecnologia streaming per videogiochi di Google, è l'eliminazione di download e aggiornamenti, il flagello degli attuali giochi per console. Ma per una gioco di Stadia, non è esattamente così.Il redditor 121910 ha pubblicato nel subreddit di Stadia degli screenshot di NBA 2K20 dove vengono mostrati download di un aggiornamento del gioco su Stadia, il che è una sorpresa, dato che i giochi Stadia ...

Google Stadia : i giocatori che hanno acquistato i giochi gratuiti di dicembre avranno un rimborso : Google ha recentemente annunciato la lista dei titoli gratuiti per gli utenti Google Stadia Pro, ovvero Farming Simulator 2019 e Tomb Raider: Definitive Edition. Come prevedibile gli utenti che avevano già acquistato tali giochi sono andati su tutte le furie e Google ha deciso di fare un passo avanti e procedere con i rimborsi.Naturalmente la compagnia ha precisato che si tratta di una pratica eccezionale, pur essendo contro le politiche di ...

Stadia : Pro e Contro dello streaming di Google : Google Stadia è stato a tutti gli effetti il primo reale servizio di streaming ad entrare nel mercato di massa. La presenza capillare sul territorio e la potenza dei data center di Google permetteranno al colosso californiano di offrire ai giocatori un'esperienza quasi del tutto priva di input lag.Attualmente la sua sommaria presentazione ed i problemi legati alla qualità del gioco che non corrisponderebbero agli standard previsti, ha spaccato ...

Volete invitare un vostro amico a provare Google Stadia? Da ora è possibile con il Buddy Pass : I possessori della Founder's Edition di Google Stadia sono ora in grado di invitare un amico a provare gratuitamente il nuovo servizio di streaming di giochi attraverso i Buddy Pass. La notizia è stata annunciata sul blog di Google Stadia insieme alle istruzioni su come si possono invitare gli amici.Il Buddy Pass diventa disponibile direttamente all'interno dell'app mobile Stadia. All'interno dell'app, dovrebbe essere presente un'icona a forma ...

Google Stadia : Annunciati i Giochi Gratis di Dicembre 2019 : Google Stadia è finalmente disponibile da qualche settimana nonostante i suoi alti e bassi, e come per piattaforme quali Xbox Live, Playstation Network, Epic Games Store e Twitch Prime, offre ai suoi abbonati alcuni Giochi Gratis al mese, scopriamo insieme di cosa si tratta. I Giochi Gratis di Dicembre 2019 per Google Stadia Google Stadia ha aperto i battenti regalando ai suoi abbonati Giochi come Destiny 2 The Collection e Samurai ...

Spitlings è la seconda esclusiva temporale di Google Stadia : Se l'attuale line-up di 22 giochi di Stadia non fosse abbastanza allettante, Google ha annunciato una seconda esclusiva a tempo per il suo servizio streaming: il local co-op indie Spitlings.Il gioco vede fino a quattro giocatori combattere attraverso gli stage, con un po' di platform aggiunto al mix. Correrete contro gli altri giocatori per uccidere il maggior numero di mostri, ma dovrete lavorare insieme per raggiungere la fine, perché se uno ...

Google Stadia : svelati i giochi gratuiti in arrivo a dicembre : Google Stadia è ormai disponibile e, nonostante ci siano critiche a più livelli per il servizio che prometteva una vera rivoluzione del gaming, la piattaforma continua il suo percorso, che ora prevede il lancio di giochi gratuiti per il prossimo mese.Il colosso tecnologico ha annunciato che nel mese di dicembre gli abbonati Stadia Pro potranno mettere le mani su due titoli gratuiti. Si tratta di Tomb Raider: Definitive Edition e Farming ...

Gylt è la prima esclusiva di Google Stadia ma quali sono i voti delle recensioni internazionali? : Il lancio di Google Stadia, il servizio streaming della grande G, è stato sfortunatamente oscurato da una serie di problemi, sia di natura tecnica, come l'assenza dei promessi 4K/60FPS per tutti i titoli, sia di natura logistica, con molti utenti che ancora non hanno ricevuto l'accesso per il servizio nonostante il pre-order.Con tutto questo polverone, è facile lasciarsi sfuggire un piccolo dettaglio piuttosto importante: Stadia è arrivata sul ...