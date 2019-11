Calabria | Pd soddisfatto | ‘con Callipo riaperti giochi’ | resiste fronda pro

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Siamo andati a casa loro e gli abbiamo preso il gioiello”. In ambienti dem si commenta così il “colpaccio” di Pippocandidato alla presidenza della regione. Il ‘re del tonno’ era un nome civico che era stato avanzato dai 5 Stelle, poi la possibilità era sfumata per le divisioni dei pentastellati su coalizione sì o no con il Pd in. Oraè ufficialmente in campo. Ed è il candidato del centrosinistra. Pd in testa. I dem hanno lavorato con il commissario Stefano Graziano e Nicola Oddati, insieme all’imprenditore anti-racket Nino De Masi e segretario generale della Cgil, Angelo Sposato, per convincerea candidarsi. Dopo giorni di confronto, ieri la telefonata trae Nicola Zingaretti è stata il tassello finale dell’operazione. Oggi ...

