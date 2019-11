Tre persone sono state ferite in un accoltellamento in centro all’Aia

Attentato choc a l'Aia : «Diverse persone accoltellate menTre fanno shopping» : Dopo Londra, ancora un attacco in Europa. Secondo quanto riportato dai media olandesi alcune persone sarebbero state accoltellate a l'Aia, nei Paesi Bassi. Sarebbero diversi i feriti...

“Ho visto la morte in faccia a 9 anni” - il racconto Tremendo di Murray : “nella mia scuola uccisero 17 persone” : Il tennista scozzese ha raccontato un tremendo aneddoto risalente ai tempi della scuola elementare, quando un folle aprì il fuoco nella scuola di Murray uccidendo 17 persone E’ servito un documentario per spingere Andy Murray a raccontare un episodio rimasto nascosto per tanto tempo, venuto a galla nella realizzazione del docu-film ‘Resurfacing‘ diretto da Olivia Cappuccini, regista e compagna del ...

Influenza : in Piemonte olTre 587mila le persone già vaccinate : In Piemonte oltre 587 mila persone si sono gia’ vaccinate contro l’Influenza, a un mese dall’inizio della campagna promossa dalla Regione sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute. E’ stato cosi’ quasi raggiunto il risultato della scorsa stagione, quando le vaccinazioni erano state complessivamente 670 mila. Il servizio sanitario offre gratuitamente la vaccinazione antInfluenzale a tutti coloro che, ...

EsTremisti di destra - perquisizioni per 19 persone : volevano creare un partito nazista : La mattina del 28 novembre sono scattate le perquisizioni per 19 Estremisti indagati per associazione eversiva ed istigazione a delinquere. Le perquisizioni sono avvenute in molte regione d'Italia toccando numerose città tra cui: Bergamo, Genova, Torino, Livorno, Siracusa ecc. Tra gli Estremisti troviamo un'importante percentuale di donne che aderivano fedelmente a idee antisemite e xenofobe....Continua a leggere

Bomba a Torino - 9mila persone coinvolte per disinnesco. Chiusi aeroporto e stazione Treni : Sarà disinnescata domenica 1 dicembre la Bomba ritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. I treni non potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.Continua a leggere

Bomba a Torino - 9mila persone coinvolte per disinnesco. Chiusa stazione Treni - voli cancellati : Sarà disinnescata domenica 1 dicembre la Bomba ritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. I treni non potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.Continua a leggere

Accerchiano ragazzi per rubare cellulari : arrestate Tre persone : Roma – Con una scusa banale, la richiesta di una sigaretta, tre giovani nordafricani, la notte scorsa, si sono avvicinati ad un ragazzo ed una ragazza che stavano passeggiando in via dei Serpenti, li hanno accerchiati e infine hanno strappato dalle mani della giovane un telefono cellulare. Poi sono scappati dirigendosi in via Cavour. Immediata la richiesta di aiuto al numero unico di pronto intervento. Cosi’, mentre gli agenti del ...

Maltempo Liguria - frana a Sori : Tre persone sgomberate : Continuano le conseguenze del Maltempo in Liguria, dove vi sono diversi disagi a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. Tre persone sono state sgomberate a Sori, in località Boschetto, in via Caorsi per uno smottamento che si è staccato dalla collina che minaccia la loro casa. Il terreno ha ceduto dopo l’intenso temporale di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana a Sori: ...

Maxi evacuazione a Brindisi per il disinnesco di una bomba : olTre 50 mila persone dovranno lasciare la propria abitazione : E’ partito il conto alla rovescia per tutte le operazioni necessarie al disinnesco dell’ordigno bellico venuto alla luce il 2 novembre scorso, durante i lavori di scavo nell’area esterna antistante la multisala Andromda, nel rione Bozzano di Brindisi. Come stabilito nell’ultima riunione in Prefettura, le operazioni si svolgeranno domenica 15 dicembre ed all’opera saranno gli specialisti dell’11 Reggimento ...

La prima scossa - poi alTre cento «Persone vive sotto le macerie» : Le vittime sono 28, decine i dispersi, oltre 650 i feriti Migliaia di sfollati sulla costa L’altra notte il sisma ha colpito in mare, vicino a Durazzo E la gente si rifugia allo stadio

Terremoto in Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e circa 600 feriti - «28 persone salvate dalle macerie» OlTre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

