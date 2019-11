Mes | Tria | Penso i vice sapesseroConte si congratulò per l' accordo

Mes - Giovanni Tria smaschera Conte : "Ho firmato e lui si è congratulato. Credo che Salvini e Di Maio..." : "Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes". È Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l'ex ministro e

Perché abbiamo comMesso un errore folle a non progettare una vera politica industriale : Nel nostro mondo economico uno dei mantra più evocati è “politica industriale”: in Italia non abbiamo una politica industriale, abbiamo bisogno di una politica industriale ecc. Alzi la mano che non ne ha mai sentito parlare! Il concetto di politica industriale è una parte del concetto di “politica economica” e spesso – troppo spesso – diventa una locuzione vuota o simil-vuota. Io la vedo così: con riferimento ristretto al ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Abbiamo Messaggi e chat con Conte e Tria che si dicevano contrari. Io scrivevo ‘non firmiamo un c***o'” : “Abbiamo documentazione, messaggi, chat, scambiati con Giuseppe Conte, con il Mef, con Giovanni Tria, che possono essere messi a disposizione del popolo italiano”. Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Fondo salva-Stati e della relativa riforma. “Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso ...

"Per Salvini sul Mes c'è stato un complotto? Ne abbiamo discusso pubblicamente". Parla Tria : Matteo Salvini dice che la questione del Meccanismo europeo di stabilità è un complotto, che le cose erano state tenute nascoste durante l’esperienza del governo gialloverde? “Erano discussioni pubbliche, un leader politico non è tenuto a sapere tutto, ma dovrebbe avere dei consiglieri che lo consig

Industria - Istat : “A settembre fatturato in rialzo di 0 - 2% e ordini a +1% su agosto. Male l’auto - ma comMesse estere in rialzo” : Dopo i cali dei mesi scorsi, a settembre fatturato e ordini dell’Industria hanno registrato due rialzi: rispettivamente +0,2 e +1% su base mensile. Per il fatturato, sottolinea l’Istat, è il primo segno positivo dopo tre cali di fila in termini congiunturali. Nel confronto annuo però si rileva ancora una flessione: -1,6%. Si tratta della quarta diminuzione consecutiva. Gli ordini avevano messo a segno un aumento anche in agosto, ma ...

Industria al palo - ricavi giù per il quarto Mese. In rosso il bilancio 2019 : A?settembre fatturato in lieve ripresa congiunturale (+0,2%) ma in calo dell’1,6%?su base annua. Bene solo farmaceutica, alimentare ed elettronica. Ordini in ripresa per più settori ma la media (+0,3% annuo) è affondata dal -20%?dei mezzi di trasporto. ricavi 2019 in calo dello 0,2%

Caso Mastrogiovanni - l'infermiere : "Abbiamo comMesso una barbarie ma nei reparti di psichiatria degli ospedali italiani si continua a morire per contenzione meccanica" : È morto dopo essere rimasto legato mani e piedi ad un letto per più di 80 ore, senza essere alimentato né idratato. A dieci anni dalla morte di Franco Mastrogiovanni, il maestro elementare di Castelnuovo Cilento (Salerno) sottoposto nel 2009 a trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di psichiatria dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, arriva una lettera di scuse da parte di un ...

World Equestrian GaMes 2022 - i Mondiali di equitazione sbarcano in Italia? Oggi si decide - ballottaggio con l’Arabia Saudita : I World Equestrian Games 2022 (nient’altro che i Mondiali di equitazione, comprensivi di tutte le discipline olimpiche e non) potrebbero disputarsi in italia. Nella giornata odierna l’Assemblea della Federazione Internazionale si riunirà a Mosca (Russia) per la votazione definitiva, la candidatura di Roma-Verona è in ballottaggio con quella dell’Arabia Saudita che ha proposto Riyadh. Il Bel Paese punterà su un’acclarata ...

La lunga frenata dell'industria italiana : sette Mesi con il segno negativo : Non accenna a riprendersi la produzione industriale: a settembre 2019 -0,4% sul mese precedente e -2,1% sul 2018. Da gennaio...

Ilva - Patuanelli : "ArcelorMittal ha amMesso di non riuscire a rispettare il piano industriale" : Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli oggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'ex Ilva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il miglior piano industriale e ambientale era quello di Acciai ...

Triathlon - World Cup Lima 2019 : in Perù fanno festa Ai Ueda e Manoel Messias : Nel pomeriggio italiano di oggi si sono svolte a Lima, in Perù, le gare su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: non c’erano italiani al via delle prove vinte dalla nipponica Ai Ueda e dal brasiliano Manoel Messias al termine di due competizioni molto tirate. Particolarmente emozionante la prova femminile, conclusasi con una spettacolare volata a tre: tutte con il crono ...

Taylor Swift ha mandato un potente Messaggio su come vengono trattate le donne nell’industria musicale : "Minimizzavano il mio lavoro, parlando solo di relazioni" The post Taylor Swift ha mandato un potente messaggio su come vengono trattate le donne nell’industria musicale appeared first on News Mtv Italia.

Migranti - il ‘Codice Minniti libico’ : “Ong chiedano il perMesso a Tripoli - o le sequestriamo” : Arci ha tradotto in italiano il decreto emesso il 15 settembre dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, una sorta di 'Codice Minniti libico' contro le ong. Si tratta di "uno strumento per accreditarsi come interlocutori sul piano internazionale e dare credibilità alla cosiddetta guardia costiera libica", ha detto Miraglia, responsabile immigrazione dell'Arci. In realtà serve solo ai libici per legittimare pratiche ...