Maltrattamenti all' asilo | arrestate 2 maestre e 1 suora

Piacenza - Maltrattamenti all'asilo : tre maestre arrestate - anche suora : Tre insegnanti di una scuola materna in provincia di Piacenza sono state arrestate dai carabinieri per maltrattamenti sui bambini. Le tre, tra cui anche una suora, sono ai domiciliari su ordinanza di custodia emessa dal gip al termine delle indagini svolte dai carabinieri della stazione di San Giorgio Piacentino. Attualmente l'istituto, privato, è chiuso. L'indagine, coordinata dalla Procura piacentina, si è avvalsa anche di telecamere nascoste ...

Felice Maniero arrestato per Maltrattamenti alla compagna : l'ex boss piange davanti ai poliziotti : È scoppiato in lacrime Felice Maniero al momento dell'arresto nella sua casa di Brescia dove vive da anni sotto protezione. A denunciare l'ex boss della Mala del Brenta è stata...

Felice Maniero arrestato grazie alla legge Codice rosso - l’ex boss accusato di Maltrattamenti : l’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna. “Faccia d’angelo”, così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. Ora è in carcere a Bergamo. L’arresto – come riporta Il Giornale di Brescia – è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che ...

Maltrattamenti all’ex moglie : chiesti 1 anno e 4 mesi per l figlio adottivo di Renato Zero : Roberto Anselmi Fiacchini, 46enne il figlio adottivo di Renato Zero, è accusato di Maltrattamenti in famiglia dalla Procura dopo le denunce della ex consorte. Per i pm gli contestano di aver sottoposto la donna a continue vessazioni psicologiche tanto da aver trasformato la vita di coppia in un incubo.Continua a leggere

