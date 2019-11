Liguria | ‘tra divieti e strade chiuse | raggiungere Genova sta diventando un incubo’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Pur non essendo cattolico – ma anzi subendo il fascino di altre religioni come lo Shinto – nei giorni scorsi ho scoperto che almeno un cero devo portarlo anch’ io a Giovanni Nepomuceno martire, il Santo protettore dalle frane e dalle alluvioni, perché la sera di giovedì scorso, dopo una giornata di pioggia torrenziale avevo attraversato proprio il ponte della A6 che sarebbe crollato domenica. Tornavo da Ceva dove avevo proiettato il documentario Crisi complessa (girato con Mario Molinari e Giovanna Servettaz), in cui si racconta la crisi industriale del savonese. Bene uno dei problemi – denunciati sia dal sindacato che da confindustria – è proprio la crisi delle infrastrutture che oggi, sta trasformando non solo il savonese ma l’interain un arcipelago di enclavi sempre più isolate. Ieri ho chiesto a un’amica di Fb, Marina Ottonello, che a Masone, in ...

matteosalvinimi : Non un grande buongiorno, Amici. Situazione disastrosa in Liguria, terremoto nella vicina Albania, a cui va tutta l… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: voragine sulla Torino-Piacenza, auto la evita. Tra Asti e Villanova, polizia stradale sul posto #ANSA - raffaellapaita : La #Liguria è completamente isolata. E c’è ancora chi ha il coraggio di sostenere che non si devono realizzare op… -