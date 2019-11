Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Non una strada intitolata, ma una riunione del consiglio comunale per ascoltare le proposte sul tema. Il sindaco di Milano Beppeha le idee chiare suldelladie del modo in cui la città potrebbe ricordarlo. Il primo cittadino ne ha parlato per la prima volta ieri, 28 novembre, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano cosa intendesse fare in vista dell’anniversario delladell’exe segretario del partito socialista, morto ad Hammamet il 19 gennaio del Duemila. Sin da subito il sindaco ha sottolineato che per la città è arrivato il momento di parlarne, con serenità, durante un consiglio comunale. Stefaniaa di, a sua volta ha rilanciato, accusandodi poco coraggio e chiedendogli di intitolare una strada al padre. A distanza di 24 ore,è tornato a parlare della questione: “Torno sul ...

fattoquotidiano : STRATEGIA RENZI L'ex premier se la prende coi pm ma la battaglia arriverà in aula, con un discorso sui soldi alla p… - TutteLeNotizie : Bettino Craxi, ventennale dalla morte. Scontro tra Sala e i figli dell’ex premier: “Non una… - fattoquotidiano : Bettino Craxi, ventennale dalla morte. Scontro tra Sala e i figli dell’ex premier: “Non una via intitolata, ma un c… -