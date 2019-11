Adriano Celentano | un altro brutto risveglio per il Molleggiato | tutta colpa di Adrian

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019) Nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, è andato in onda il quarto appuntamento di ‘- Questa è la storia’ su Canale 5. Il programma dell’artistaha raccolto in passato risultati insoddisfacenti da un punto di vista degli ascolti. Ma ciò che è accaduto in quest’ultima puntata è davvero drammatico. ‘’ ha ottenuto soltanto l’11.1% di share ed è stato visto da 2.695.000 telespettatori. Si tratta quindi del peggior dato conquistato dalla trasmissione televisiva in queste 4 puntate. Probabilmente gli ospiti scelti dal cantautore non sono stati certamente i più azzeccati. Non hanno attirato l’attenzione Morgan, che ha raccontato al pubblico la storia del padre che si è tolto la vita, Alessio Boni ed i giornalisti Chiara Geloni, Luca Sommi e Francesca Fialdini. (Continua dopo la foto) Non è servito nemmeno il ...

giuliainnocenzi : Per #Adrian gli allevamenti intensivi sono i nuovi lager. Grande Adriano Celentano che davanti a milioni di persone… - InArteMorgan : #Morgan e Adriano Celentano - Corriere : Celentano dedica «L’emozione non ha voce» a Ilaria Cucchi, che risponde via social -