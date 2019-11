Vampire | The Masquerade - Bloodlines 2 avrà un combat system diverso e decisamente

Chris Wood in Legacies 2 sotto il segno dei “Gemelli” : il villain di The Vampire Diaries aiuterà Josie e Lizzie o le ucciderà? : Alla fine è arrivata la conferma ufficiale a quello che sembrava essere un grande desiderio di Julie Plec: Chris Wood in Legacies 2 tornerà a vestire i panni del malefico Kai, con tutto quello che questo significherà per le gemelle figlie di Alaric e Jo. Proprio nella prima stagione la defunta moglie del professore di storia è tornata a farsi "viva" per un episodio portando scompiglio nella vita della sua famiglia, cosa riuscirà a fare Kai? Da ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York ha un gameplay trailer : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York è stato annunciato per PC via Steam, e in attesa del gioco, programmato per il 14 di novembre, possiamo dare un'occhiata a un nuovo interessante gameplay trailer.Ma Vampire: The Masquerade - Coteries of New York non uscirà solamente su PC. Il gioco è infatti stato confermato anche per Nintendo Switch, l'uscita di questa versione del titolo è programmata per il primo trimestre del prossimo anno, per ...

Alla scoperta di Vampire : The Masquerade - Swansong - l'RPG narrativo dai creatori dell'interessante The Council : Sulla scia di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, il catalogo di Bigben si espande all'interno del 'The World of Darkness' con la produzione di un nuovo videogame basato sul famoso franchise Vampire: The Masquerade. Già svelato durante la Bigben Week 2019, il nuovo Vampire: The Masquerade - Swansong sarà pubblicato nel 2021 e sarà sviluppato da Big Bad Wolf Studio, team di specialisti nella narrativa RPG e autori dell'interessante The ...

Vampire : The Masquerade - Swansong annunciato ufficialmente - in arrivo nel 2021 : Big Bad Wolf ha presentato ufficialmente il suo nuovo progetto legato all'universo di Vampire: The Masquerade, Swansong.Il gioco era stato svelato lo scorso maggio durante lo showcase di Bigben Interactive, per poi sparire dai radar fino a poche ore fa, quando il profilo ufficiale Twitter del titolo ha condiviso le prime informazioni ufficiali della produzione. Vampire: The Masquerade - Swansong è un GDR con una forte componente narrativa ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - annunciata la data di uscita per PC e Nintendo Switch : Draw Distance ha annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Il gioco debutterà su PC via Steam il prossimo 4 dicembre, mentre la versione Nintendo Switch durante il corso del primo trimestre del 2020.Non solo, lo studio ha anche annunciato di essere in trattativa con Paradox Interactive per portare il titolo in un secondo momento anche su PlayStation 4 e Xbox One.Vamprire: The Masquerade - Coteries of New ...

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 aggiornamento sulla data d’uscita : Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno spostato la finestra di lancio di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il gioco non verrà più lanciato nel Q1 2020, ma più avanti nel corso dell’anno. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 rimandato al 2020 inoltrato Negli ultimi mesi, Paradox Interactive e Hardsuit Labs sono arrivate alla conclusione che uscire nel periodo di lancio originale nel Q1 ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 è stato posticipato in modo da "non ripetere gli errori del precedente capitolo" : Brutte notizie per i fan di Vampire The Masquerade. Il secondo capitolo, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato posticipato. L'uscita del gioco era stata programmata per il primo trimestre del 2020, ed ora slitta più in là.Il motivo è stato ampiamente dichiarato dallo studio di sviluppo: "Abbiamo bisogno di un po' più di tempo per creare il videogiochi che tutti stanno aspettando" hanno dichiarato Andy Kipling e Brian Mitsoda di Hardsuit ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 ci presenta l'ultima fazione - gli Unseen : Paradox Interactive ha svelato la quinta, e ultima, fazione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Andiamo alla scoperta degli Unseen.Ecco il comunicato ufficiale:Alcune delle fazioni di Kindred di Seattle lavorano dalle loro penthouse, altre da gallerie d'arte e locali notturni. Gli Unseen, tuttavia, operano dal basso, dalla metropolitana della città. In netto contrasto con le altre fazioni della città, gli Unseen sono costituiti ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - anteprima : Una città tetra, divorata da una società becera e sorniona di giorno e popolata di rinnegati, vagabondi ubriachi ed assetati di sangue di notte: la Seattle di Vampire Bloodlines 2 - seguito dell'amato capitolo ispirato all'omonimo role game da tavolo - è la prima, grande protagonista di una delle produzioni più attese da una buona fetta di utenza.Ospiti dei ragazzi di Hardsuit Labs, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino nuovamente il ...

Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 ci presenta la misteriosa fazione dei Newcomers : Paradox Interactive ha condiviso alcune informazioni sulla nuova fazione giocabile con cui i giocatori potranno schierarsi in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Andiamo alla scoperta dei Newcomers. I Newcomers sono la fazione più misteriosa di Seattle - nessuno sa da che parte dell'Europa arrivino, o del perché Prince Cross gli ha improvvisamente dato accesso esclusivo al campo di caccia del distretto universitario. Questa fazione è ...