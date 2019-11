Morta cadendo dal balcone per sfuggire allo stupro a Palma di Maiorca | prescritta una

Ginnastica in lutto - Melanie Coleman è Morta cadendo dalle parallele. Aveva 20 anni : Il mondo della Ginnastica è in lutto: Melanie Coleman è morta ad appena venti anni. La tristissima notizia arriva dagli USA dove l’atleta è spirata in seguito ai gravissimi traumi riportati dopo una caduta dalle parallele asimmetriche. La studentessa in infermieristica alla Southern Connecticut State University è volata a terra dagli staggi mentre si stava allenando e purtroppo ha riportato una frattura al midollo spinale le cui lesioni ...