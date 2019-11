Migranti | un neonato che non beveva da due giorni tra le persone salvate dalla Alan Kurdi

Fonte : repubblica

(Di giovedì 28 novembre 2019) La Ong tedesca ha soccorso due gommoni con 40 e 44, una donna presa a bordo in stato di incoscienza.

