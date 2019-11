Microsoft Surface Pro 7 | il tablet resta un riferimento ma la concorrenza aumenta

Per Microsoft la fine del 2019 è agrodolce : torna a stringere accordi con Huawei ma rinvia le Surface EarBuds : Microsoft riceve l'abilitazione al commercio di software con Huawei mentre le Surface EarBuds vengono rinviate alla primavera 2020 L'articolo Per Microsoft la fine del 2019 è agrodolce: torna a stringere accordi con Huawei ma rinvia le Surface EarBuds proviene da TuttoAndroid.

Recensione Microsoft Surface Laptop 2 : perfetto per lo studio e la produttività : Nell’ampio scenario dei portatili per lo studio e per la produttività che si contendono la supremazia a suon di schede tecniche non è stato facile scorgere Microsoft Surface Laptop 2, un dispositivo elegante, concreto e leggi di più...

Samsung vuole “inventare” lo smartphone con doppio schermo dal 2013 : apre la sfida per il 2020 al Microsoft Surface Duo? : L'Ufficio per i brevetti e per i marchi statunitense ha approvato un brevetto per uno smartphone con doppio schermo depositato da Samsung nel 2013: il 2020 potrebbe non essere solo il campo di battaglia dei dispositivi flessibili, ma anche quello per la sfida fra Microsoft Surface Duo e un possibile parente di Galaxy Fold a doppio display. L'articolo Samsung vuole “inventare” lo smartphone con doppio schermo dal 2013: apre la sfida ...

Surface Duo : l’anello mancante dell’ecosistema Microsoft : Con la presentazione del Surface Duo, lo scorso 2 ottobre a New York, durante l’evento dedicato ai nuovi dispositivi della famiglia Surface, Microsoft è rientrata a sorpresa nel mondo Mobile degli Smartphone. Mobilità e produttività, del resto, è sin dagli inizi il binomio fondante dei dispositivi Surface: in sostanza, consentire agli utenti di poter lavorare e fruire di contenuti multimediali anche al di fuori del proprio ufficio o abitazione. ...

Microsoft Surface Duo potrebbe avere una grossa mancanza per il suo arrivo : In occasione di un evento a Berlino, Panos Panay è tornato ad occuparsi di Microsoft Surface Duo e Surface Neo, anticipando che potrebbero non avere il 5G L'articolo Microsoft Surface Duo potrebbe avere una grossa mancanza per il suo arrivo proviene da TuttoAndroid.

Surface Duo - imbarazzo Microsoft : non chiamatelo telefono : Surface Duo non è un telefono secondo Microsoft e non dovrebbe essere considerato tale da media e utenti. Il motivo è tutt’altro che tecnico ed ha più a che fare con il marketing. Surface Duo è uno dei nuovi dispositivi presentati il due ottobre, ma che non vedremo prima della (Continua a leggere)L'articolo Surface Duo, imbarazzo Microsoft: non chiamatelo telefono è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Surface Earbuds : pro e contro del prodotto Microsoft : All’evento Microsoft di New York sono stati presentati i Surface Earbuds, gli auricolari Wireless progettati da Microsoft per il brand Surface. Surface Earbuds – Competitor, pro e contro Nel campo degli auricolari Wireless sono ormai tante le alternative della serie True-Wireless, ma i design più conosciuti sono quelli di Apple, Huawei e Samsung. Microsoft lancia Surface Earbuds come diretto competitor di questi tre marchi, abbinando delle ...

Perché il Surface Duo di Microsoft monta Android? Ce lo spiega Panay Panos : Nonostante il fiume di leak che ha preceduto l’evento Microsoft del 2 ottobre scorso, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Android come OS principale durante la presentazione del Microsoft Surface Duo. Il telefono pieghevole di Microsoft presenta una versione modificata del sistema operativo di Google, che evidentemente si è presentata come la scelta più naturale per la natura del dispositivo. Tale teoria viene confermata anche ...

Microsoft Surface Duo - lo smartphone pieghevole/ Video - prezzo - novità : userà Android : Microfost lancia il Surface Duo, il nuovo 'smarpthone pieghevole': novità, prezzo e uscita, userà Android e non Windows. Lanciati Pro 7, Laptop 3 e Pro X

Microsoft svela lo smartphone Surface Duo con Android - il tablet Surface Neo con Windos 10X e altri prodotti : Ieri sera Microsoft ha lasciato tutti a bocca aperta con gli annunci dei suoi nuovi dispostivi hardware. L’azienda ha colto tutte le opportunità che il mercato sta dando per espandere i settori di telefonia e tablet, dimostrando grande flessibilità e apertura mentale. L’azienda di fatto ha prospettato il suo ritorno nel mercato smartphone, con il dispositivo pieghevole Surface Duo con sistema operativo Android. Un altro pieghevole, ...

Surface Duo - Microsoft torna nel peggiore dei modi nel mercato mobile : Microsoft torna nel mercato mobile e lo fa nel peggiore dei modi, Surface Duo è un dispositivo con doppio schermo da 5,6 pollici che aperto diventa un dual screen da 8,3 pollici. Nessuna somiglianza con Galaxy Fold o Mate X che invece sono dotati di display pieghevoli, il Duo ha (Continua a leggere)L'articolo Surface Duo, Microsoft torna nel peggiore dei modi nel mercato mobile è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Surface Neo e Duo - come funzionano i due nuovi pieghevoli di Microsoft : (Foto: Microsoft) In occasione della presentazione dei nuovi Surface Pro 7, Pro X e del terzo Surface Laptop, Microsoft ha tolto i veli anche da due prodotti che usciranno nelle festività di fine 2020 e che propongono form-factor del tutto nuove per il gigante di Redmond. Il primo a essere mostrato è stato Microsoft Surface Neo che punta su un doppio schermo in grado di piegarsi a 360 gradi, il secondo è Microsoft Surface Duo con ingombro ...