L' ok Bce alla salita in Mediobanca Perché Del Vecchio sta con Nagel

Bce - ong e 60 esperti scrivono alla Lagarde : “L’Eurotower elimini dal suo portafoglio gli investimenti legati a combustibili fossili” : Dopo il pressing sulla Banca europea per gli investimenti perché smettesse di investire in progetti legati alle fonti fossili, anche le politiche della Banca centrale europea finiscono nel mirino degli ambientalisti. Un gruppo di organizzazioni tra cui Finance Watch e Fondazione Finanza Etica, insieme a una sessantina di docenti ed esperti – c’è anche la firma di Enrico Giovannini, ex presidente Istat e numero uno di Alleanza ...

FINANZA E POLITICA/ I cambiamenti - spiacevoli - in arrivo alla Bce : Il cambio della guardia avvenuto alla Bce porterà dei cambiamenti nelle politiche monetarie. Non per idee particolari di Christine Lagarde

Christine Lagarde alla Bce incomincia dall’elogio di Schäuble : Discorso d’elogio per l’ex ministro delle Finenze tedesco: ««Ci sono pochi che hanno fatto così tanto per l’Europa, per così tanto tempo, come te, Wolfgang».

Lagarde alla Bce gestirà il Qe “eterno” : Mario Draghi ha lasciato a Christine Lagarde, che si è insediata ieri al vertice della Bce, le ultime misure di politica monetaria decise nella riunione di settembre che hanno caratteristiche inedite rispetto al passato: il nuovo Quantitative easing e i tassi di deposito negativi. Il programma di

Inizia l’era Lagarde alla Bce sulla scia di Draghi. Sullo sfondo rilancio Qe - sfide Usa e Cina : Inizia l'era di Christine Lagarde alla Bce, la prima donna al timone, che prende ufficialmente oggi le redini dell'istituto di Francoforte succedendo a Mario Draghi. Otto anni che vedranno la francese impegnata nel suo nuovo ufficio nel grattacielo a Sonnemannstrasse, in un momento in cui, malgrado la tenuta dell'euro di fronte alla crisi finanziaria, gia' si addensano come nubi nere le preoccupazioni future a partire dalla bassa inflazione e ...

Il commiato di Draghi dalla Bce serve più Europa : Più Europa:lo ha detto il presidente della BCE Mario Draghi, nel suo intervento alla cerimonia di commiato

Bce - l’omaggio a Mario Draghi. La Merkel : «Contributo cruciale alla stabilità» : È Angela Mekel la prima a prendere parola nella cerimonia di commiato a Mario Draghi dall’incarico di governatore della

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

L'ultimo direttivo di Draghi alla Bce e Johnson a caccia del voto anticipato : Parlate di Mario Draghi e del suo understatement nell'ultima riunione del consiglio della Bce. In conferenza stampa ha risposto sul suo futuro, dicendo che non fa programmi, ed è vero, e dando atto, con un goccino d'ironia, alla classe dirigente italiana di non ospitare più persone dubbiose sull'eur

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

Draghi - l'addio alla Bce : «Non ho rimpianti. Cosa farò? Chiedete a mia moglie» : Mario Draghi, 72 anni, dice addio alla Bce con l'ultima conferenza stampa da presidente sottolineando di aver cercato di rispettare il mandato nel miglior modo possibile e di non aver rimpianti,...

Il discorso di addio alla Bce di Mario Draghi : “Non ho rimpianti” : Il presidente uscente della Bce Mario Draghi nel suo ultimo discorso difende le scelte fatte e lascia dei suggerimenti a chi verrà dopo di lui: "L'Eurotower resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. È necessaria una politica accomodante ancora a lungo" ha detto e in conclusione ha confidato: "Non ho rimpianti"Continua a leggere

Draghi - l’ultima conferenza stampa alla guida della Bce. La diretta : È il giorno dell’ultima conferenza stampa di Mario Draghi alla guida del direttivo Bce, dopo 8 anni al timone e prima di lasciarlo dal 1° novembre a Christine Lagarde, ex direttore del Fondo monetario internazionale