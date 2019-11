Hong Kong | il leader delle proteste | “Di Maio mi ha deluso | da lui solo indifferenza”

Trump firma legge pro proteste a Hong Kong : La Casa Bianca ha comunicato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, ossia la legge varata dal Congresso che sostiene le proteste per la democrazia in corso ormai da cinque mesi a Hong Kong. In una dichiarazione Trump ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong trovino una soluzione amichevole che porti pace e prosperità per tutti. È una mossa che, ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : bene l’Italia nelle qualificazioni degli inseguimenti a squadre : Nella prima giornata della tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista si sono disputate le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, con l’Italia che ha chiuso al secondo posto tra le donne ed al quarto tra gli uomini. Domani il primo turno delle due competizioni. Nella prova femminile Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno chiuso in 4’26″723, battute soltanto dalla ...

La Cina supera il numero di ambasciate Usa. Il futuro è suo (e Hong Kong non c’entra) : Con quel che sta accadendo a Hong Kong chi è contro la Cina a prescindere, in nome di una presunta superiorità delle cosiddette democrazie, potrebbe essere paragonato a uno scienziato che dica “noi siamo contro i buchi neri, preferiamo le galassie”. La Cina è una realtà ineluttabile con cui confrontarsi. Il negazionismo, come tutti i negazionismi, non ha basi nella realtà oggettiva. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ...

Accordo Uffizi-Cina : Botticelli va a Hong Kong : Ponte culturale tra occidente e oriente con la partnership di cinque anni tra Lcsd e le Gallerie fiorentine: il contributo cinese alla mostra è di 600mila euro

La polizia di Hong Kong è entrata nel Politecnico della città : Dopo undici giorni di violenti scontri e un successivo assedio, si è conclusa la più importante occupazione compiuta dai manifestanti per la democrazia

Hong Kong - il leader delle proteste Joshua Wong : “Deluso da Di Maio su diritti umani. Ha tralasciato brutalità della polizia” : “Il ministro italiano Di Maio mi ha deluso quando ha parlato dei diritti umani a Hong Kong. Ha detto di non voler interferire con i fatti di altri Paesi, ma ha tralasciato le brutalità della polizia”. Lo ha detto Joshua Wong in video-collegamento da Hong Kong con Fondazione Feltrinelli di Milano. “Tutti – ha aggiunto – dovrebbero ricordare l’importanza della dignità umana. Faccio appello ai leader politici italiani ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - questione Hong Kong : la Cina minaccia gli Usa : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Duro scontro diplomatico fra Usa e Cina a seguito della decisione di Trump di appoggiare Hong Kong, 28 novembre 2019,

Hong Kong - Trump firma legge a favore delle proteste : sanzioni se si violano diritti umani. Cina convoca ambasciatore : “Contromisure” : La presidenza degli Stati Uniti sostiene le proteste dei pro-democrazia che da sei mesi infiammano le strade di Hong Kong. L’ufficialità, dopo la dichiarazione d’intenti di mercoledì pomeriggio, è arrivata con la firma, nella nottata, del presidente Donald Trump sulla legge varata dal Congresso americano a sostegno dei manifestanti. Il presidente americano in una dichiarazione ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong siano ...

Trump per rispetto diritti umani a Hong Kong - la Cina minaccia dure contromisure : La polizia di Hong Kong ha avviato la bonifica del Politecnico, sotto l’estenuante assedio negli ultimi 11 giorni. Il campus, nel mezzo dei violenti scontri tra manifestanti e polizia, era diventato un fortino degli attivisti. Le operazioni sono scattate dopo che l’ateneo aveva fatto ispezioni per due giorni, rinvenendo solo una giovane in stato di disagio fisico e psichico. Secondo i media, questa mattina uno degli ...