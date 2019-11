Ex sviluppatori chiave di Assassin' s Creed entrano a far parte di Stadia Games and

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 28 novembre 2019) Lo studio di Montrealand Entertainment è il primo studio dedicato ai giochi originale per la piattaforma di streaming, fondato da un ex sviluppatore di's, Jade Raymond.Ora Sébastien Puel è entrato a fardell'azienda come direttore generale dello studio. Puel è stato una delle figuredietro'se ha lavorato come produttore esecutivo del franchise per quasi dieci anni, da's2 a Unity del 2014.Nel frattempo Francois Pelland è stato nominato responsabile della produzione per la strategia dei titoli first party di Google.Leggi altro...

