Bonus tv | si parte | arriva il modulo per accedere allo sconto sull’acquisto di televisori

Tv - 18/12 parte Bonus per nuovo digitale : 23.01 Partirà il 18 dicembre il bonus da 50 euro per l'acquisto di tv e decoder di nuova generazione. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo economico annunciando che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale Mise-Mef che disciplina le modalità per l'erogazione dei contributi. A beneficiare del 'bonus tv' saranno le famiglie con reddito Isee fino a 20.000 Euro. Lo sconto sarà praticato dal venditore fino al 31 ...