Amate Android nudo e crudo? Ecco le offerte Google e OnePlus del Black Friday eBay

App per registrare chiAmate Facebook - Whatsapp - Telegram su smartphone Android : registrare una chiamate in entrata o in uscita dal telefono la cosa migliore è scaricare e installare una applicazione specifica che ti permetta di registra facilmente le chiamate telefoniche in entrata e in uscita e le conversazioni VoIP

Windows 10 dialoga con gli smartphone Android per effettuare e ricevere chiAmate : Microsoft ha annunciato che il prossimo aggiornamento di Windows 10 (20H1) aggiungerà il supporto per le chiamate all’app Il tuo telefono su Windows 10. È il frutto di un lavoro partito tempo fa. Qualcuno ricorderà che con l’aggiornamento di questa estate, Microsoft aveva implementato la capacità dell’app di riportare sul PC i messaggi di testo e le notifiche degli smartphone Android. L’app è disponibile sullo store ...

Ora potete gestire le chiAmate dello smartphone Android dal PC con Your Phone : Microsoft ha rilasciato ieri la build 18999 (20H1) di Windows 10 Insider Preview per gli utenti iscritti al programma Windows Insider che potranno testare in anteprima le ultime novità introdotte dal gigante di Redmond nel suo sistema operativo per PC che riguardano principalmente Your Phone. L'articolo Ora potete gestire le chiamate dello smartPhone Android dal PC con Your Phone proviene da TuttoAndroid.