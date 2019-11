Trova un gattino per strada e lo adotta | dopo due mesi va dal veterinario e scopre che è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Quando ha visto perquei due gattini ha pensato che fossero stati abbandonati e non ci ha pensato due volte a portarli a casa a casa con sé,ndoli. La femmina purtroppo era troppo debole e non è sopravvissuta ma il maschio, invece, ce l’ha fatta ed è stato chiamato Tito. Il piccolo felino era molto vivace e così un giorno, due, si è fratturato una zampa mentre giocava e così la sua padrona l’ha portato dal. Una volta lì però, ha fatto una scoperta: quello che aveva tra le braccia non era un cucciolo di gatto ma di jaguarundi, un felino di medie dimensioni diffuso dal Texas al Sudamerica e appartenente alla famiglia dei puma. È quanto successo a una adolescente argentina, Florencia Lobo, nella provincia di Tucuman: “Ero convinta fosse un gatto ma appena l’ha visto il– ha raccontato ai quotidiani locali – ...

