Romancing SaGa 3 - recensione

Il JRPG Romancing SaGa 2 è finalmente disponibile in Italia completamente rimasterizzato : Romancing SaGa 2 è un gioco di ruolo originariamente pubblicato solo in Giappone nel 1993 e ripubblicato qualche anno fa per Android e iOS completamente rimasterizzato e tradotto in inglese. La serie SaGa è una delle più amate di Square Enix e Romancing SaGa 2 ora è disponibile per il download anche in Italia tramite il Google Play Store. L'articolo Il JRPG Romancing SaGa 2 è finalmente disponibile in Italia completamente rimasterizzato ...