Paulo Dybala fa gol pensando alla fidanzata… in Senza veli

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 27 novembre 2019) In campo con la Juve contro l’Atletico Madrid,ha dato spettacolo. Non solo per il gol su punizione, ma anche per una prestazione da fuoriclasse tra dribbling, assist e colpi di tacco. Nei suoi pensieri la compagna Oriana Sabatini,quale ha dedicato la rete. Lei, intanto, bellissima e sensuale festeggiava sui social con foto bollenti in Senza veli. Si amanofollia e non perdono occasione per dichiararselo in pubblico. L’esultanza della Joya in campo era proprio una dedica in codiceSabatini: due dita appoggiate sul mento che, come ha spiegato Oriana su Instagram, sono il loro modo per dirsi “ti amo” a distanza. Lei ha replicato, postando una foto con lo stesso gesto e una serie di scatti seducenti, tra nudità e pose provocanti.

