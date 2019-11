I personaggi di Cut the Rope fanno scorpacciate di frutta in Om Nom | Merge

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Om Nom:è un gioco casual in cui aiuterete Om Nom a salvare la sua foresta magica mangiando tutti i frutti che spuntano in compagnia dei suoi simpatici amici di Cut the. Il gameplay prevede di far mangiare laai Nom per ottenere l'oro necessario per acquistarne di nuovi e schierarli nella foresta trascinandoli dalla griglia di gioco per aiutare i compagni a ripulire la foresta. L'articolo Idi Cut thediin Om Nom:proviene da TuttoAndroid.