Diffamò Matteo Salvini | arriva la sentenza per Oliviero Toscani | sono dolori

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “I soldi servono per dire quello che uno dice, in questo casosoldi ben spesi.vale come una Panda usata e se insultarlo mi costa 8mila euro ne vale la pena”. Così ironico il fotografoall’Adnkronos commentando ladella Corte d’Appello di Milano che ha confermato la condanna a 8mila euro di multa nei confronti del fotografo per avere diffamato. “Lui voleva 800mila ma ne becca solo 8mila – racconta il fotografo – ringrazio laperchéuno che passerà alla storia per aver speso soldi per dire la verità su questo personaggio. Io farò comunque ricorso in Cassazione”, conclude. . Nel dicembre 2014 il fotografo, ospite de La Zanzara su Radio 24, aveva attaccato il leader della Lega per un servizio fotografico sul settimanale Oggi: “Ma poverino, non ha proprio niente ...

