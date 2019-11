Venezia | si apre una voragine a Cavallino-Treponti | la strada scompare per 10 metri

Venezia : a Cavallino Treporti si apre voragine in strada - nessuna persona coinvolta : Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - Alle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pordelio a Cavallino-Treporti per una voragine che ha inghiottito l'intera carreggiata per un tratto di circa 10 metri. nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto oltre i vigili fuoco del fuoco la polizia locale e

Venezia - dopo l'acqua alta riapre il teatro La Fenice : dopo i danni subìti dall'acqua alta dei giorni scorsi (FOTO - VIDEO), il teatro La Fenice di Venezia riapre domenica 24 novembre con il 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi. Nel corso di un sopralluogo, i vigil del fuoco hanno constatato la sicurezza della struttura e verificato il funzionamento degli impianti antincendio, per poi dare parere farevole al proseguo delle attività. La Fondazione teatro La Fenice ha espresso un "grazie di cuore" ...

Venezia : riapre l’unico supermercato di Pellestrina : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – Dopo soli 5 giorni dalla grande acqua alta che ha sommerso l’intera isola di Pellestrina, riapre la Coop del Sestiere Zennari. Grazie all’impegno dei suoi 21 lavoratori che hanno lavorato incessantemente per ripristinare gli scaffali allagati, le casse e l’operatività dei banchi frigo e con il prezioso supporto della Protezione Civile è possibile riaprire l’unico supermercato ...

Venezia : riapre l’unico supermercato di Pellestrina (2) : (Adnkronos) – Sin dal primo giorno dopo la grande acqua alta, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di stanziare immediatamente 25 mila euro che saranno messi a disposizione di Comune e Protezione civile per i primi interventi di emergenza, con l’obiettivo di donare alle zone colpite almeno 100 mila euro. I fondi provengono dall’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 ‘1 x tutti 4 x te”, una nuova forma di ristorno, che con ...

Venezia : Università Cà Foscari riapre oggi - danni per 300- 400 mila euro : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) – oggi l’Università Ca’ Foscari ha riaperto tutte le sue sedi in città e ha ripreso le attività in modo regolare. Anche per l’ateneo Veneziano il bilancio dei danni dovuti alla marea eccezionale è ingente, come quello di molte altre realtà cittadine. Un conto che non è ancora definitivo e che si può attestare tra i 300 e i 400mila euro.Gli edifici maggiormente interessati sono Ca’ ...

Venezia : Università Cà Foscari riapre oggi - danni per 300- 400 mila euro (2) : (Adnkronos) – Ca’ Foscari, in questo momento di emergenza, ha pensato che fosse importante rendersi parte attiva per sostenere le istituzioni e gli abitanti della città. Per questo ha lanciato una campagna di raccolta fondi – ‘Emergenza Venezia’. In meno di 3 giorni sono stati raccolti 29.985,89 euro.Anche l’isola di San Servolo, sede del Collegio Internazionale, nei giorni scorsi ha subito purtroppo ...

Venezia : Unint apre corso in economia dei cambiamenti climatici (2) : (Adnkronos) – “Il dibattito cui assisteremo -si legge in una nota- permetterà di analizzare i diversi aspetti del Climate Change: le cause del cambiamento climatico, la situazione attuale e le previsioni future, le politiche poste in essere dai decisori pubblici a livello nazionale e internazionale, le sfide e le opportunità per il mondo delle imprese. Al termine degli interventi istituzionali è prevista una tavola rotonda con ...

Venezia : Unint apre corso in economia dei cambiamenti climatici : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Ciò che sta accadendo in queste ore in una Venezia sommersa dall’acqua dimostra come la crisi climatica stia incidendo in misura crescente sulla nostra vita, mettendo a rischio anche i luoghi della cultura. Il cambiamento climatico rappresenta infatti una delle principali sfide che affronteranno le società di tutto il mondo ed è destinato a esercitare un impatto notevole sul piano economico e ...