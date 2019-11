Raccomandate non consegnate | l’Antitrust apre un’indagine su Poste

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Michele Di Lollo Avviata un’istruttoria: l’ipotesi è che nelle cassette delle lettere finiscano gli avvisi di giacenza, senza prima verificare se sia possibile raggiungere i destinatari I postini italiani, oramai, sembrano non suonare più due volte. Problemi in vista per leitaliane.ha avviato infatti un’istruttoria nei confronti diper accertare una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell’ambito del servizio di recapito della corrispondenza e, in particolare delle. Cosa c’è che non va? Possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Lo comunica l’Autorità specificando che l’ipotesi è che il cliente/mittente che decida di rivolgersi alla società di spedizioni per inviare una raccomandata, “possa essere ingannevolmente indotto ad acquistare un servizio pubblicizzato da claim che ne enfatizzano ...

repubblica : Poste, indagine Antitrust per le raccomandate non consegnate - vale2bertoni : RT @Rinaldi_euro: Poste, indagine Antitrust per le raccomandate non consegnate - - pietro30199674 : RT @Rinaldi_euro: Poste, indagine Antitrust per le raccomandate non consegnate - -