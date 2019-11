Privacy online | Tim Berners-Lee propone il ‘contratto per il web’ Ma è difficile che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Si chiama “contratto per il web” e si tratta di un nuovo “www” che, questa volta, non significa “world wide web” ma “web we wont”, il web che vogliamo. È il progetto che dopo una lunga gestazione Tim-Lee – il geniale papà del web creato e regalato al mondo poco più che trentenne – frattanto divenuto “Sir”,per salvare la sua stessa creatura dalle derive che ne hanno segnato la crescita e lo sviluppo negli ultimi decenni: “Se non riusciamo a difendere la libertà del web ‘aperto’, rischiamo una distopia digitale di disuguaglianza radicale e abuso dei diritti. Dobbiamo agire ora”, è l’accorato appello lanciato ieri via Twitter dal papà di una delle invenzioni che, più di ogni altra, ha cambiato la società e il corso della storia dell’umanità. A year ago I called for governments, companies & citizens to come together to protect the web as a force ...

matteosalvinimi : ??Al Senato è bloccata la legge sulle telecamere in asili e case di riposo, fortemente voluta dalla Lega. Ora si par… - barbara_figari : RT @matteosalvinimi: ??Al Senato è bloccata la legge sulle telecamere in asili e case di riposo, fortemente voluta dalla Lega. Ora si parla… - tomascann : Proteggere la privacy online - Perché ogni voce conta :: Civil Liberties Union for Europe -