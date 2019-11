Ora Nicola Zingaretti deve scegliere tra le due anime del suo partito

Fonte : espresso.repubblica

(Di martedì 26 novembre 2019) Chi sta con Minniti e chi lo contesta. Neoliberisti e solidali. Il segretario è di fronte alla sfida decisiva che, in caso di fallimento, porterà alla dissoluzione Non perdetevi di vista"

matteosalvinimi : Ora in diretta volante su Rete 4, in collegamento con Nicola Porro! Chi c’è? @QRepubblica #QuartaRepubblica - Pietro__Bruno : RT @gayburg: Nicola Porro da vomito. Ora violenta pure le donne uccise per fomentare odio religioso - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Nicola Di Bari - Piano....Pianino 1963 su Radio Italia Charleroi -