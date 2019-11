Nomine Rai | ipotesi Coletta a Rai1 e Orfeo al Tg3

Rai - il retroscena : scontro sulle Nomine. Il Pd si riprende il Tg3 : chi torna : Per Fabrizio Salini è diventato un vero rompicapo. Entro il Cda Rai di giovedì 28 novembre, infatti, deve completare la lista di nomi da sottoporre al consiglio di Viale Mazzini nello scenario di una stagione politica giallo-rossa della televisione. Deve dare nuovo potere al Pd che, rivela Il Messa

Nomine Rai - è fatta. Ecco i nomi Coletta RaiUno - Paterniti RaiNews : nomine Rai, questa volta pare proprio che ci siamo. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate, tra oggi e domani l'amministratore delegato Fabrizio Salini è fortemente intenzionato a varare almeno il primo pacchetto di nomine. Giovedì...

I retroscena di Blogo : Rai - le Nomine - il day time - la Vita in diretta e quel Geo perfetto per Rai1 : A breve, come le cronache giornalistiche documentano, ci saranno nuove nomine in Rai. In particolare nel CDA del 28 di novembre dovrebbe esserci un "rimpasto" nelle direzioni di rete e la nomina dei nuovi direttori di genere. Stefano Coletta da Rai3 passerebbe a Rai1 per organizzare il palinsesto della prima rete della prossima primavera e dell'autunno, contemporaneamente verrebbe nominato capo della divisione prime time. A settembre poi, con ...

Rai - pronte le Nomine di Salini Infornata di Pd e renziani. Nomi : Sono i presunti conflitti di interesse dell'amministratore delegato Fabrizio Salini i motivi dei ritardi nelle Nomine dei nuovi dirigenti Rai che dovrebbero guidare il rivoluzionario piano industriale di viale Mazzini. Nelle scorse settimane sembrava tutto fatto...

Il fermento in Rai in attesa delle Nomine : Roma. In Rai arriva sempre il momento in cui ci s’incarta sulle nomine. Perché la politica reclama posti e Viale Mazzini è sempre sensibile. Specialmente se nel frattempo la maggioranza di governo è cambiata e non è più quella che ha nominato gli attuali vertici. Le nomine in questione, che daranno

CdA Rai - slittano le nuove Nomine. Ecco i favoriti alle direzioni di rete e dei tg : Fabrizio Salini Il CdA Rai fissato per oggi doveva essere quello decisivo per l’approvazione delle nuove nomine targate Fabrizio Salini. Invece no, tutto rimandato. Indiscrezioni riferiscono di un mancato accordo sulla quadratura del cerchio, cioè sul rispetto degli equilibri (anche politici) necessari alla distribuzione delle poltrone, che riguardano le nove super direzioni previste dal piano industriale dell’AD Salini Salini ma ...

I retroscena di Blogo : Rai - stop alle Nomine - nuovo rinvio : Lunedì 11 novembre o al più tardi venerdì 15, nel corso di un CDA Rai si sarebbe dovuto procedere alle nomine delle nuove direzioni di genere e anche ad altri "rimescolamenti" rispetto agli incarichi apicali nella televisione pubblica, cosi però non sarà. Secondo quanto apprendiamo non sarà varata alcuna nomina nelle prossime sedute del CDA di viale Mazzini. Sarebbero arrivati dei veri e propri veti da parte delle forze politiche, che volenti ...