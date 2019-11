La Wada pensa di usare l’intelligenza artificiale per stanare i dopati

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Sbaragliare gli atleti? La, organizzazione mondiale antidoping, si attrezza per farlo ricorrendo all’intelligenzae ad una collaborazione eccellente, quella con il Fonds de recherche du Québec. Lo racconta La Stampa. L’idea è quella di allenare il cervello di un computer a scoprire i comportamenti sospetti negli atleti. “Tre progetti integrati e una fase sperimentale in cui nutrire la macchina con i precedenti: 10 mila casi collezionati negli ultimi 5 anni, tutti anonimi. L’idea è far assimilare al computer i comportamenti corretti e quelli sbagliati in modo che sappia come distinguere tra i due, memorizzi abitudini e meccanismi di entrambi e di conseguenza evidenzi la zona d’ombra”. L’ambizione, spiega il quotidiano, non è fare in modo che il computer individui il dopato, “ma fargli pescare i tanti andamenti anomali in modo che quei ...

