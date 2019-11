Counter-Strike | Global Offensive | un adolescente ha creato un software anti-cheat che ha

PLAN 8 è lo shooter MMO del creatore di Counter -Strike che sarà svelato la prossima settimana : Lo sviluppatore coreano Pearl Abyss ha tre nuovi giochi in sviluppo. Il team di Black Desert Online stanno lavorando a tre nuovi MMO: uno sparatutto del creatore di Counter-Strike , un gioco per i più piccoli e un gioco fantasy. I tre giochi saranno ufficialmente svelati il 14 novembre, durante il Pearl Abyss Connect alla G-STAR 2019. Per ora, sappiamo che i 3 titoli si chiamano PLAN 8, Crimson Desert e DokeV.Lo sparatutto PLAN 8 è forse il ...

Counter Strike GO : Valve blocca la vendita delle key delle loot box per contrastare il riciclaggio di denaro : A partire da oggi le key per le loot box di Counter Strike GO non saranno più vendibili sullo Steam marketplace, questo perché pare che alcuni gruppi di criminali stiano approfittando dell'ecosistema per riciclare denaro sporco. A partire da oggi quindi ogni key acquistata sarà permanentemente legata ad un preciso account.Di seguito vi riportiamo il comunicato inoltrato poco fa da Valve ai giocatori:"Perchè questa modifica? In passato molte ...