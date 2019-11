Violenza su donne | report choc | per il 23 | 9% causa è modo di vestire

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 25 novembre 2019) Che lesiano responsabili delle violenze sessuali subite è un pregiudizio che ancora permane in una buona parte della popolazione italiana. In occasione della Giornata mondiale contro lasulle, l'Istat ha pubblicato unsui ruoli di genere: il 39,3% ritiene che una persona è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole, mentre il 23,9%, poco più di 1 su 5, pensa che lepossano provocare le aggressioni con il lorodi. Se la vittima è ubriaca o sotto l'effetto di droghe, inoltre, per il 15,1% del campione intervistato, è almeno in parte responsabile (LE FOTO DELLE MANIFESTAZIONI IN TUTTO IL MONDO - GLI ULTIMI DATI - INTERVISTA DI SKY TG24 A JESSICA NOTARO). 6,2% della popolazione pensa cheserie non vengono violentate Dall'analisi contenuta nel"Gli stereotipi sui ruoli di ...

