Infortunio Bertolacci e Depaoli | brutte notizie in casa Sampdoria

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Importante successo in, la squadra blucerchiata è reduce dalla vittoria contro l’Udinese, importante scatto in classifica. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti dall’infermeria. Gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti dallo staff sanitario blucerchiato al Laboratorio Albaro i calciatori Andreae Fabiohanno evidenziato rispettivamente una lesione muscolare al flessore della coscia destra e un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. I due, infortunatisi nel primo tempo della partita di domenica scorsa con l’Udinese, hanno già avviato i rispettivi programmi di recupero fisioterapico. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloin...

Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Sampdoria, le condizioni degli infortunati: il report?? - DiMarzio : #Sampdoria, le condizioni degli infortunati: il report?? - DiMarzio : Da #Quagliarella a #Bertolacci e #Depaoli #Sampdoria, il punto sugli infortunati ?? -