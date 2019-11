Firenze | un uomo colpito da ictus ricomincia a parlare dopo aver rivisto il suo cagnolino

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Era stato ricoverato per uned era degente già da un po' di tempo: le sue condizioni stavano migliorando lentamente, ma non aveva ancora ritrovato l'uso della parola. Quando un'infermiera è entrata nella sua stanza portando il suoal guinzaglio, evidentemente qualcosa di molto profondo è scattato nell'organismo del paziente: il cane ha appoggiato le zampe sulle gambe del padrone, e lui tutto ad un tratto ha iniziato a pronunciare le sue prime parole. Il "miracolo" è avvenuto presso l'ospedale Santa Maria Nuova ditra gli sguardi stupefatti e felici del personale sanitario presente. Il(che non è quello immortalato nella foto dell'articolo)riconosciuto il suo padrone ha cominciato a scodinzolare gioioso, giacché non lo vedeva ormai da troppo tempo....

