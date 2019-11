Diretta Chievo Entella | risultato 1-0 | streaming video DAZN | acuto di Vaisanen!

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 25 novembre 2019): orario, quote elive del match della tredicesima giornata del campionato di Serie B al Bentegodi.

FansCalcio : Chievo Entella, il risultato in diretta live della partita di Serie B - LiveSportsBroa1 : Chievo vs Entella | Serie B Diretta Streaming ?? - Didiwah41945142 : Chievo vs Entella | Serie B Diretta Streaming ?? -