Salto con gli sci | Coppa del Mondo Wisla 2019 | Daniel Andrea Tande torna a vincere dopo

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Ladel-2020 dicon gli sci maschile si apre con la vittoria a sorpresa diAndresul trampolino HS134 di, in Polonia. Il norvegese classe 1994 si è imposto nettamente rifilando dei distacchi molto importanti al resto della concorrenza specialmente grazie al suo secondo, in cui ha fatto veramente la differenza sfruttando nel migliore dei modi un buon corridoio di vento frontale con le sue proverbiali qualità in fase di volo. Si tratta della sesta vittoria della carriera indelper, reduce da un anno e mezzo da incubo dal punto di vista fisicoaver lottato per un paio di stagioni consecutive per la Sfera di Cristallo. Il saltatore norvegese di Kongsberg,aver chiuso la prima manche in seconda piazza a soli 4 decimi dal leader tedesco Karl Geiger, si è superato con un balzo di 129 metri da stanga 4 che gli ha ...

