Identificate le prime 5 vittime del naufragio di Lampedusa

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) Sono statelecinque, tutte donne, deldi. La prima salma trovata domenica, sulla costa di Cala Galera, dalla Guardia di Finanza, era quella di una ragazza sud-sahariana, di poco più di 20 anni. Ma le ricerche dei mezzi aerei e navali di Guardia costiera, Guardia di finanza e Marina militare acontinuano senza sosta perché, riporta Repubblica, sono almeno una quindicina in totale i migranti che – secondo le testimonianze dei 149 sopravvissuti – risultano dispersi dopo ildel barcone di dieci metri capovoltosi ieri pomeriggio a solo un miglio dall'isola dei Conigli. Due minorenni tunisini hanno perso i genitori che ancora non figurerebbero nell'elenco dei sopravvissuti. In mare ci sono ancora altre due navi: la Ong spagnola Open Arms che ha comunicato 11 evacuazioni mediche davanti alle ...