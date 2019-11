Ex Ilva | il governa studia incentivi ecologici e una partecipazione statale

Ilva - il governatore Emiliano vede i sindacati : “Per la prima volta tutte le parti sono in accordo” : "Senza garanzie per la salute delle persone è impossibile pensare ad un rilancio produttivo, sia che ArcelorMittal rimanga sia che debba essere sostituito da altri. La decarbonizzazione non è un processo immediato e non interrompe l'attività della fabbrica": così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante l'incontro con i sindacati sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere