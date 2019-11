Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Riguardo alla scultura esposta a Napoli che ritrae Matteonell’atto di sparare a dei migranti, la ministra dell’Interno Luciana- ospite a Mezz’ora in più su RaiTre - ha espresso la propria “solidarietà al senatore”. “Questi sono i segnali a cui dobbiamo mettere particolare attenzione. L’autore di questa immagine ha detto che l’ha fatto per provocazione, ma così si stimola ulteriormente l’odio, non sono provocazioni civili”.La scorta alla senatrice a vita Liliana Segre è stata decisa, in accordo col prefetto di Milano, dato il “clima di intolleranza e odio”. Un clima che richiede “molta attenzione”, ha sottolineato la ministra. “La senatrice gira molto, va nelle scuole, dà le sue testimonianze davanti a numeri elevatissimi di ...

TwittGiorgio : Da Lamorgese 'solidarietà a Salvini'...SICURAMENTE CHI NON DEVE GIOCARSI UN POSTO NEL PARTITO E' PIU' SERENO! - Carmela_oltre : RT @Mezzorainpiu: #lamorgese: solidarietà a Salvini sono questi i segnali a cui dare particolare attenzione, l'autore della statuetta ha de… - HuffPostItalia : Da Lamorgese 'solidarietà a Salvini' -