Crolla viadotto sull' A6 nel Savonese | nessun ferito Ponte spezzato in due da una frana

Viadotto Crollato sull'A6 tra Savona e Altare. Isolata la Valbormida. Emergenza viabilità nel Savonese : Il tratto tra il bivio dell'A6 e dell'A10 è stato chiuso. Il punto esatto è tra Savona e Altare, in direzione Torino. E' il primo Viadotto che si incontra dopo aver lasciato l'A10 e il tratto investito da una frana è di competenza di Autostrada dei Fiori, di proprietà del gruppo Gavio

Crolla viadotto A6 : “vivo per miracolo” a un passo dal baratro. “Ho visto tutto nero” : La testimonianza choc di Daniele Cassol, 56 anni. La frana ha travolto il viadotto davanti ai suoi occhi e l'uomo è riuscito a fermarsi a pochi metri dall'orlo del baratro: "Dietro di me arrivava anche un pullman con decine di persone, per fortuna siamo riusciti a fermarlo. Poteva essere una nuova strage..."Continua a leggere

Liguria - Crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese direzione Torino : “Nessun veicolo coinvolto”. Toti : “Frana ha falciato pilastri” : Una porzione di circa 30 metri di viadotto della A6 Torino-Savona è crollata a circa 1,5 chilometri dalla località ligure, all’altezza del km 122 nella zona di Altare, in località Madonna del Monte. “Allo stato, non risultano coinvolti automezzi e persone: lo sforzo di tutti è finalizzato, in questa fase, ad avere conferma di questa situazione”, ha fatto sapere in una nota autostrada dei Fiori Spa, la società che ha in ...

Crolla viadotto sulla A6 - risolti problemi a rete Vodafone in Liguria : Un improvviso blackout della rete Vodafone si è verificato in buona parte della Liguria poco dopo le 14 e, per quanto riguarda il servizio mobile, è stato risolto alle 18.30. Per quanto riguarda il ripristino della rete fissa, fa sapere Vodafone, "seguiranno aggiornamenti”. A causare il "down", il maltempo e il crollo del viadotto della Madonna del Monte, sull'A6 Torino-Savona. (VIDEO - FOTO) La nota di Vodafone L'azienda, ...

Crolla viadotto a Savona a causa di una frana - donna muore nell’Alessandrino. La Liguria chiedera’ lo stato d’emergenza : Non da' tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte: i fatti piu' gravi nell'Alessandrino, dove una donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dalle acque del Bormida, e nel savonese, dove e' Crollato un tradotto di un viadotto dell'autostrada A6 a causa di una frana abbattutasi sul manto stradale. Al momento non si segnalano feriti ma si stanno effettuando verifiche riguardo a un'auto che sarebbe ...

