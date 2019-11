Cosa ha detto Carola Rackete a Che Tempo Che Fa

Ora legale - l’Italia ha detto no all’abolizione del cambio d’ora : perché e Cosa succede ora : Niente abolizione del cambio da ora legale a ora solare e viceversa: l'Italia ha depositato a giugno scorso il proprio position paper a Bruxelles, nel quale il governo ha spiegato i tre motivi alla base della decisione di mantenere il cambio d'ora. Ma non è ancora detta l'ultima parola: la palla passa ora di nuovo in mano a Parlamento e Commissione europea.Continua a leggere

Chiara Ferragni a Sanremo? Parla l'influencer : "Cosa mi hanno detto di rispondere" : Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale dal fatturato record, si racconta al Messaggero. Racconta che quando era molto giovane aveva detto di no ad alcuni ingaggi televisivi: "Rifiutare a 22 anni non è stato facile: erano molti soldi e una notorietà immediata". Ora le interessa diventar

ATP Finals – Berrettini gonfia il petto : “voglio riuscire a battere questi campioni - ecco Cosa ho detto al mio team” : Il tennista italiano ha parlato dopo la sconfitta con Federer, esprimendo le proprie sensazioni a caldo La sconfitta non toglie nulla alla partita di Matteo Berrettini, autore di una prestazione convincente al cospetto di Roger Federer, riuscito ad imporsi sull’azzurro in due set. AFP/LaPresse Un ko che comunque lascia il sorriso sul volto del numero uno italiano, come ammesso da lui stesso nel post partita: “sono soddisfatto, ...

SOSTITUZIONE CR7 – Brambati : “Ecco Cosa ha detto il fuoriclasse della Juve a Sarri” : Massimo Brambati, opinionista per 7 Gold, ha rivelato le parole pronunciate da CR7 al momento della SOSTITUZIONE Nel corso de Il Processo, in onda su 7 Gold, l’ex calciatore, Massimo Brambati, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Una mia amica portoghese mi ha rivelato ciò che ha detto Cristiano Ronaldo a Sarri al momento della SOSTITUZIONE. Il campione si sarebbe fatto scappare un “figlio di p*****a” prima di ...

Cristiano Ronaldo si infuria - in Portogallo traducono il labiale : ecco Cosa ha detto a Sarri [FOTO e VIDEO] : Nella giornata di ieri in casa Juventus è scoppiato il caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese non sta di certo attraversando un buon momento di forma e non sta trascinando la Juventus per come vorrebbe e dovrebbe, nella giornata di ieri il calciatore è uscito nervoso per la sostituzione. Minuto 54, Maurizio Sarri chiama Paulo Dybala a scaldarsi, tutti immaginano una Juventus a trazione anteriore per provare a conquistare i tre punti, ...

“Cosa le ho detto prima che morisse”. Nadia Toffa - il racconto struggente di mamma Margherita. Le ultime parole alla figlia : Nadia Toffa se ne è andata il 13 agosto 2019. Aveva da poco compiuto 40 anni e aveva una gran voglia di vivere nonostante la malattia. Nonostante il dolore, le cure, le sofferenze. L’Italia intera è rimasta scioccata di fronte alla morte della determinatissima “iena” Toffa, una che stava sempre dalla parte dei deboli, che non accettava le ingiustizie, che lottava contro i cattivi. Se ne è andata troppo presto, Nadia. Ma, nonostante la sua ...

Cosa ha detto Conte alla Camera sul caso Fiber : "Ho letto che alcuni organi di stampa riferiscono di un incontro avvenuto a Milano, nella serata del 13 maggio, con i leader dei due partiti che poi avrebbero sostenuto il nuovo esecutivo. Preciso che questo primo incontro, evidentemente interlocutorio rispetto al conferimento dell'incarico di governo (avvenuto, lo ricordo, il 23 maggio, a seguito della designazione da parte dei gruppi parlamentari avvenuta solo il 21 maggio), questo primo ...

L’incontro tra Vladimir Luxuria e la madre a “Ho qualCosa dirti” : “Perché non mi hai detto che eri omosessuale? Volevo essere la prima a saperlo” : Ospite della trasmissione di Enrica Bonaccorti “Ho qualcosa da dirti”, in onda su TV8, Vladimir Luxuria riceve l’inaspettata visita della madre. Le due, a cuore aperto, fanno chiarezza sui propri sentimenti: “Perché non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale?” Chiede la madre, e aggiunge: “Avrei voluto essere la prima a saperlo.” Vladimir Luxuria commossa, ammette: “Temevo di ...

Bianca Guaccero a Detto Fatto si commuove per Lucia Bosè : "Sapete qual era la Cosa sconvolgente?" : Nell'ultima puntata di Detto Fatto, in onda martedì 29 ottobre su Rai2, la conduttrice Bianca Guaccero si è lasciata andare ad un momento di commozione. Tutto è iniziato quando Jonathan Kashanian, ospite di giornata, ha iniziato a parlare di Lucia Bosè che, qualche giorno fa, era stata intervistata

“Le donne? Non basta portarle a cena - ecco Cosa vogliono”. Lo ha detto Gianfranco Vissani : polemiche : Gianfranco Vissani è un famoso cuoco italiano, ma più che la sua cucina a far discutere sono state alcune frasi proferite durante un suo intervento al programma ‘La Zanzara’. L’uomo si è soffermato soprattutto sulla sfera sentimentale e sessuale, visto che molti suoi fan si chiedevano se fosse impegnato o ancora single. E lui ha risposto senza peli sulla lingua. Mai il gastronomo e scrittore 67enne si era lasciato andare a confessioni così ...

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e crollo M5S. Vincitori e vinti - Cosa ha detto il voto|I dati definitivi : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Striscia la Notizia inchioda Paolo Bonolis : ma davvero? Cosa ha detto a Silvia Toffanin - gelo su Canale 5 : Da Canale 5 a... Canale 5. Striscia la Notizia ci ha abituato ai colpi bassi contro i colleghi di Mediaset. Colpi bassi ma per certo ironici. E anche nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre il tg satirico di Antonio Ricci non si è smentito: nel mirino, infatti, ci è finito Paolo Bonolis. Il condu