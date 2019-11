Carola Rackete da Fazio | «D0v' è finita la nostra umanità se non rispettiamo nemmeno le

Che tempo che fa - l'arte del registrato nell'intervista a Carola Rackete : Già discussa ampiamente in giornata con l'hashtag #chetempochefa balzato nei trend topic di Twitter, la presenza di Carola Rackete (l'ex comandante di Sea Watch 3) ha suscitato l'attenzione dei social ancor prima del suo intervento nella trasmissione di Fabio Fazio. Schieramenti politici e non si sono divisi sul pro e contro l'ospitata andata in onda questa sera, 24 novembre 2019. Di spicco è il commento del leader della lega Matteo Salvini ...

Che tempo che fa - Carola Rackete da Fabio Fazio dà lezioni di umanità : "L'Europa prenda i migranti" : Carola Rackete, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due, avverte che "ci sono ancora persone che combattono, anche se i riflettori dei media si sono spenti". L'ex comandante della Sea Watch, che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti dice che "

Carola RACKETE/ "Migranti? Prima tanta attenzione - ora silenzio" - Che tempo che fa - : CAROLA RACKETE a Che tempo Che Fa: capitano della Sea Watch su ritorno in Italia. "Migranti? Prima tanta attenzione, ora silenzio". L'emergenza prosegue.

Cosa ha detto Carola Rackete a "Che Tempo Che Fa" : "È uno choc che l'Europa non possa accettare persone. È finita la nostra umanità se non possiamo neppure attenerci a leggi che sono state raggiunte a livello internazionale". Così Carola Rackete nel corso di 'Che Tempo Che Fa' su Rai2 parlando della questione migranti. "Come cittadina europea sono sempre cresciuta con la fiducia nei Paesi, nei governi, ora la situazione è cambiata tantissimo. Quando fai una richiesta alle ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

Carola Rackete da Fazio - Salvini : "Ospitano chi sperona motovedette" : "A proposito di televisione, abbiamo dei fenomeni. Stasera sulla televisione pubblica pagata dagli italiani c'è ospite una signorina che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti". Lo sottolinea Matteo Salvini parlando a Rimini durante un comizio su un palco allestito davanti alla nuova sede provinciale delle Lega riferendosi alla trasmissione di Fabio Fazio che ospiterà Carola Rackete.

La7 - lite Gruber-Borgonovo su Sardine. E su Carola Rackete la conduttrice ricorda : “Salvini la chiamò ‘zecca’ - termine usato dai nazisti” : Botta e risposta serrato a “Otto e Mezzo”, su La7, tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sulle Sardine e sulle loro mobilitazioni. Il giornalista accusa i giovani manifestanti di non avere valori di spessore, se non la protesta contro Salvini. Immediata la replica di Lilli Gruber, che obietta: “Nel frattempo, comunque, riempiono le piazze italiane, quindi ...

Programmi TV di stasera - domenica 24 novembre 2019. Carola Rackete - Tiziano Ferro e Paolo Gentiloni tra gli ospiti di «Che Tempo Che Fa» : Tiziano Ferro Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Sospetti: In bottega si presenta un designer alla moda per proporre a Vanni una collaborazione, ma l’artigiano, infastidito dall’atteggiamento superficiale dell’uomo, rifiuta. Il designer nota e appezza alcuni disegni di Erica e questo fa arrabbiare ...

Che tempo che fa/ Ospiti : Carola Rackete - Saviano e Tiziano Ferro da Fabio Fazio : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti di Fabio Fazio: chi sarà nello studio del talk show in onda su Rai2?

Che Tempo che Fa su Rai 2 dalle 19 : 40 domenica 24 novembre - ospiti Tiziano Ferro e Carola Rackete : Che Tempo che Fa 24 novembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Carola Rackete, Tiziano Ferro e Mara Maionchi Appuntamento da non perdere domenica su Rai Due con la maratona di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa in compagnia di Filippa Lagerback e dell’ironia di Luciana Littizzetto (guarda qui il video della scorsa settimana). La puntata è in live streaming su RaiPlay e on demand nei giorni successivi. La serata si apre ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio tratta da eroina anche Lilli Gruber : poco prima di Carola Rackete... : Carola Rackete non basta. Alla vigilia dell'ospitata dell'ex comandante della Sea Watch a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, ecco che l'account Twitter ufficiale della trasmissione propone una seconda eroina. Loro eroina, s'intende: Lilli Gruber. Un tweet dato in pasto al web con una foto di

Matteo Salvini contro Fabio Fazio : "Eccitato per Carola Rackete a Che tempo che fa. Ma quale onore e piacere?" : Cannoneggiamento continuo contro Fabio Fazio e Che tempo che fa. Matteo Salvini scatenato in vista dell'ospitata su Rai 2, domenica sera, di Carola Rackete, l'ex comandante di Sea Watch 3, l'eroina della sinistra, la speronatrice di finanzieri, colei che della legge italiana se ne frega e che, però,

Carola Rackete a Che tempo che fa - Matteo Salvini : mi fanno un favore : «Per la prima volta in uno studio televisivo in Italia», come annunciava ieri il profilo Twitter di Che tempo che fa, Carola Rackete sarà ospite domani alle 21 della trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 2. La "capitana" tedesca che ha speronato un' imbarcazione della Guardia di Finanza ha app

Salvini attacca ancora Carola Rackete : “La speronatrice di navi militari dovrebbe stare in galera” : "Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera...Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo!": così Matteo Salvini si scaglia contro il ritorno della comandante Carola Rackete in Italia, dove sarà ospite alla trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.Continua a leggere