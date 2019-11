Assassin’s Creed Ragnarok | Nuovi rumors trapelano in rete

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 24 novembre 2019) Dopo i dettagli di qualche tempo fa, quest’oggi vogliamo condividere con voi nuove informazioni su Assassin’s, che naturalmente vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o smentita. Assassin’sdettagli in Anteprima Stando alle voci di corridoio: Il gioco sarà ambientato nei primi anni del 1000 Tra i temi trattati vi sono il Cristianesimo e le origini delle popolazioni nordiche Il protagonista è un vichingo danese maschile, per tanto non è presente una controparte femminile La mappa include Danimarca, sud della Svezia, Norvegia, Irlanda e Inghilterra La scena politica proviene dai regni della Sassonia Le principali regioni da esplorare sono Irlanda e Norvegia Una missione in Irlanda richiederà di cercare dei bambini scomparsi in un ...

