Migranti | Sassoli | “Riforma trattato di Dublino è il punto di partenza E via il diritto

(Di sabato 23 novembre 2019) L’Ue deve contribuire a regolamentare “un mondo globale che non ha regole”, deve cominciare a farlo rivedendo il regolamento die deve rivedere alcuni suoi meccanismi: “Ildi veto (in sede di Consiglio Ue, ndr) per esempio, è obsoleto e scandaloso“. In attesa dell’insediamento della nuova Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, Davidillustra la sua ricetta per far fronte alla epocale questione delle migrazioni. “L’Europa deve far sì che ci sia una politica di accoglienza, una politica per l’immigrazione. Una Europa che non decide è una Europa che si allontana dai cittadini”, ha detto il presidente del Parlamento europeo, nel corso del convegno promosso a Firenze dalla Conferenza episcopale toscana sul tema Umiltà, disinteresse, beatitudine. Rileggere il Convegno ecclesiale di Firenze. ...

