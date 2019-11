Legge di bilancio 2020 | prelievo vincite in aumento | ecco la percentuale

Nella Legge di bilancio c'è un gap da colmare e riguarda la green mobility : Un fondo green New Deal di 4,6 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per la decarbonizzazione, l’economia circolare, la rigenerazione urbana e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico. Questo prevede la legge di bilancio, in discussione in Senato, occasione per Governo e Parlamento di dimostrare che un cambiamento radicale è possibile, che la politica sta davvero iniziando ad assumere impegni ...

Imu alla Chiesa e nuovo ecobonus : così il M5s vuole cambiare la Legge di bilancio : Molti gli emendamenti presentati al Senato per modificare la manovra economica del Governo, oltre 400 da parte del Movimento Cinque Stelle. Al centro delle proposte una modifica della plastic tax, della tassa sulle auto aziendali e l'idea di far pagare l'Imu alla Chiesa e alle associazioni religiose.Continua a leggere

Titoli e aperture : le incognite della Legge di bilancio sui quotidiani in edicola : L'analisi della legge di bilancio entra oggi nel vivo con la presentazione degli emendamenti in Commissione. Sarebbero un migliaio. Il premier Giuseppe Conte chiede alla maggioranza parlamentare di procedere rapida e soprattutto compatta: ma all'interno della compagine giallorossa non sembra esserci ancora l'intesa. L'indicazione del presidente del Consiglio è di arrivare in Parlamento a “tagliare” le tasse, a partire da quella sulle auto ...

Manovra - Di Nicola (M5s) : “Soldi per scuole a rischio sismico o non voto la Legge di bilancio” : Un miliardo per mettere in sicurezza le scuole. Oppure alla Manovra mancherà un voto al Senato: quello di Primo Di Nicola. L’esponente del Movimento 5 stelle ha lanciato il suo avvertimento all’esecutivo con un post su facebook. “Ho presentato un emendamento per 1 miliardo per interventi urgenti per la messa in sicurezza delle scuole a rischio sismico in zone 1 e 2. Al quale vedrò di appoggiare, se è il caso, una misura ...

Sicilia : Fp Cgil - 'in Legge bilancio risorse scarse per Vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo l’incontro avuto con l’attuale governo, abbiamo la piena consapevolezza che le risorse economiche, previste nella prossima legge di bilancio per il rinnovo del contratto dei Vigili del fuoco e per la specificità del lavoro, saranno scarse e le aspettative a dir p

Sicilia : Fns Cisl - 'in Legge di bilancio risorse per vigili del fuoco' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - "In questo Paese i vigili del Fuoco hanno scarse garanzie e tutele rispetto agli infortuni e alle malattie professionali e non vengono valorizzati né dal punto di vista retributivo né da quello previdenziale". Così Mimmo Ballotta, segretario generale Fns Cisl Sicilia,

Legge di bilancio 2020 : disposizioni gettito sovrastimate - i calcoli : Legge di bilancio 2020: disposizioni gettito sovrastimate, i calcoli Legge di bilancio 2020: disposizioni gettito sovrastimate, i calcoli Secondo i tecnici del Senato alcune previsioni, in ordine alla prossima Legge di bilancio 2020, potrebbero risultare alla prova dei fatti sovrastimate. In particolare stando al dossier redatto dal servizio bilancio del Senato il gettito potrebbe risultare inferiore alle stime per quel che riguarda varie ...

Legge di bilancio 2020 : Cottarelli “troppe tasse aumentano l’evasione” : Legge di bilancio 2020: Cottarelli “troppe tasse aumentano l’evasione” La Legge di bilancio 2020 poggia su un fondamento comune: la lotta all’evasione fiscale. Per questa battaglia il governo sta mettendo a punto diversi strumenti finalizzati a bloccare il nero e a far emergere il sommerso. Ci saranno anche nuove tax, che non mancano di essere discusse: tra queste spiccano le imposte sulle auto aziendali, la sugar tax e la plastic tax. ...

Manovra - Renzi : “Il problema non è la Legge di bilancio ma l’incertezza sugli investimenti” : Renzi lancia un'iniziativa a Torino il prossimo 15 novembre, 'Shock! Le proposte di Italia vive per rilanciare l'economia': "La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio - su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax - ma la situazione di incertezza sugli investimenti".Continua a leggere

Legge di bilancio 2020 : emendamenti alla Camera - i punti fondamentali : Legge di bilancio 2020: emendamenti alla Camera, i punti fondamentali Legge di bilancio 2020: presentato circa un migliaio di emendamenti alla Camera. La maggior parte chiaramente proviene dai banchi dell’opposizione, 150 però sono firmati da esponenti del Pd, a questi ne vanno sommati altri 58 targati Italia Viva. Legge di bilancio: in che direzione si muovono le proposte di modifica? In questa enorme mole di proposte di modifica al ...

Per la rete la Legge di bilancio è già diventata una manovra lacrime e sangue : Come viene percepita la finanziaria dagli italiani che navigano in rete? Soprattutto come una manovra lacrime e sangue. Matteo Salvini e Giorgia Meloni per riprendere terreno nei confronti di chi sta al governo non hanno avuto dubbi sulla strategia da intraprendere.L’asso nella manica dei sovranisti si è tradotto infatti in una virale campagna di comunicazione online per associare la compagine giallo-rosso al governo delle tasse. ...

Legge di Bilancio 2020 : ok alla tracciabilità delle detrazioni e bonus pagamenti con carta : Novità in vista relative a detrazioni fiscali e possibili agevolazioni sui pagamenti. Tre sono le principali novità previste dalla nuova Legge di Bilancio in merito a questo argomento: possibile tracciabilità delle detrazioni, sconto sui pagamenti per coloro che decidono di utilizzare la propria carta per effettuare i pagamenti, detrazioni per chi guadagna anche più di 120mila euro. tracciabilità delle detrazioni Le principali novità contenute ...

Barbagallo (Uil) : 'Sulla Legge di Bilancio un sacco di promesse' : Le ultime novità sulla Manovra ad oggi 8 novembre 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte dei sindacati e in particolare dalla UIL. Il Segretario Generale Barbagallo ha infatti chiesto all'esecutivo di dare seguito con urgenza alle istanze emerse durante i precedenti tavoli negoziali, in modo da evitare che il lavoro fatto possa risultare inutile e senza effettivo seguito. Una eventualità che dovrà confrontarsi con il testo della Legge ...

Legge di bilancio 2020 : nuovi poteri comuni - cosa cambia per i municipi : Legge di bilancio 2020: nuovi poteri comuni, cosa cambia per i municipi Con la nuova Legge di bilancio 2020 si vorrebbero dare maggiori poteri ai comuni. In particolare, i sindaci potrebbero avere un ruolo più forte per ciò che concerne la riscossione dei tributi comunali, anche attraverso uno snellimento delle procedure burocratiche. Ne ha parlato Maria Laura Cruciani in un servizio andato in onda nell’ultima puntata di DiMartedì su La7. ...