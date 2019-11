Firenze | ricoverato per ictus vede il suo cagnolino Phoebe e riesce a parlare per la

Fonte : fanpage

(Di sabato 23 novembre 2019) Era statodopo unall'ospedale Santa Maria Nuova di. Dopo un po' di tempo ha rivisto il suoe al momento dell'incontro il paziente è riuscito, per la prima volta, a pronunciare spontaneamente alcune frasi. A raccontare la vicenda è l'Asl Toscana Centro spiegando come funziona il progetto Pet visiting.

