Chef Rubio e quel tweet sui Razzisti umbri | arriva denuncia FdI

Matteo Salvini ironizza sulle accuse di padre Zanotelli : "Ma Chef Rubio si è travestito da prete?" : Matteo Salvini non le manda di certo a dire, nemmeno ai presbiteri. È il caso di padre Alex Zanotelli, il missionario colombiano che spesso scavalca il compito concessogli dalla Fede per fare politica. "Il ministro dell'Interno va processato per la sua disumanità. La cosa grave è che Salvini non sen

Chef Rubio finisce denunciato per istigazione a odio razziale e diffamazione : Gabriele Laganà A intraprendere le vie legali è stato un membro della comunità ebraica di Treviso. Nel mirino un tweet di Rubio dello scorso ottobre È un periodo decisamente amaro per Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio. Dopo la fine del rapporto lavorativo con Discovery Channel, le cui motivazioni non sono ancora del tutto chiare, e il siluramento dalla Rai, il presentatore tv ha un’altra gatta da pelare. Questa volta, però, non per ...

“Istigazione all’odio razziale e diffamazione” : denunciato Chef Rubio : È un periodo decisamente amaro per Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio. Dopo la fine del rapporto lavorativo con Discovery Channel, le cui motivazioni non sono ancora del tutto chiare, e il siluramento dalla Rai, il presentatore tv ha un’altra gatta da pelare. Questa volta, però, non per questioni di ascolti e share bensì legali. Come riporta il Corriere del Veneto, Rubio è stato denunciato per istigazione all’odio razziale e per diffamazione ...

La Rai taglia la presenza di Chef Rubio ad un programma : Chef Rubio la Rai ha tagliato la sua presenza a #RagazziContro. La portavoce accusa tutti. «Nella puntata di #RagazziContro, in onda alle 23.20 su Rai2, e registrata il 9 ottobre, per questioni di opportunità non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio». È quanto comunica in una nota la Rai. La risposta di Chef Rubio è arrivata da un post su “Facebook” della sua portavoce: «Rai2 non ha mai scelto Chef Rubio come ...

La Rai cancella Chef Rubio - dove ha sbagliato il cuoco ruspante della tv : (Foto LaPresse/Andrea Panegrossi) Chef Rubio, all’anagrafe di Frascati Gabriele Rubini, ha posizioni molto nette su diversi argomenti come la sicurezza interna, l’immigrazione o la geopolitica internazionale. E le esprime in modo altrettanto netto. Come molti di noi. Il punto è che è un personaggio televisivo che, per giunta, nelle sue trasmissioni si occupa di altri argomenti: la cucina dal basso, quella “unta e bisunta” delle trattorie dei ...

Chef Rubio - la Rai cancella la puntata di #Ragazzicontro con lui : “Questioni di opportunità”. La portavoce di Rubini : “Puzza di politica” : Tempi difficili per Chef Rubio. Dopo la separazione con Discovery, ora la Rai blocca la puntata della trasmissione #Ragazzicontro in cui Gabriele Rubini era intervenuto come ospite per parlare di cyberbullismo. “Nella puntata in onda il 13 novembre e registrata il 9 ottobre – si legge in una nota della Rai – per questioni di opportunità non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante lo Chef”. Una decisione ...

Chef Rubio - la Rai blocca la sua ospitata : sussulto di dignità a Viale Mazzini : Chef Rubio, contrariamente alle indiscrezioni, non parteciperà al programma sulla Rai #Ragazzicontro. La Tv di Stato ha annunciato lo stop della sua partecipazione per "ragioni di opportunità". Nel programma condotto da Daniele Piervincenzi, che andrà comunque in onda questa sera alle 23.20 su Rai2,

La Rai taglia la presenza di Chef Rubio ad un programma : Chef Rubio la Rai ha tagliato la sua presenza a #RagazziContro. La portavoce accusa tutti. «Nella puntata di #RagazziContro, in onda alle 23.20 su Rai2, e registrata il 9 ottobre, per questioni di opportunità non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio». È quanto comunica in una nota la Rai. La risposta di Chef Rubio è arrivata da un post su “Facebook” della sua portavoce: «Rai2 non ha mai scelto Chef Rubio come ...

Chef Rubio atteso in Rai - ma l'azienda lo blocca per motivi d'opportunità : Chef Rubio non parteciperà al programma sulla Rai #Ragazzicontro. Lo ha annunciato ieri sera l'azienda, specificando di aver bloccato la presenza dello Chef anti Salvini "per ragioni di opportunità". Nel programma condotto da Daniele Piervincenzi, che andrà comunque in onda questa sera alle 23.20 su Rai2, "non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio". La puntata sarà dedicata al cyberbullismo e la notizia dello stop era ...

Camionisti in trattoria : al posto di Chef Rubio arriva Misha Sukyas - chi è : L’addio di Chef Rubio a Discovery e il suo seguitissimo programma, “Camionisti in trattoria”, è un caso mediatico-politico, oltre che televisivo. Tra gli interrogativi sospesi il nome del sostituto che secondo quanto rivelato il settimanale Oggi sarebbe Misha Sukyas, Chef che è stato protagonista della trasmissione Chopped Italia, in onda sul canale Food Network, in veste di giudice. Discovery dovrebbe comunicare a breve il ...

Il caso Chef Rubio - chi lo accusa e chi lo difende : L’antefatto: Chef Rubio lascia Discovery La notizia di partenza è l’annuncio della fine della collaborazione tra Discovery e Gabriele Rubini, aka Chef Rubio. Fine di una collaborazione lunga e fortunata, sulla quale si addensa qualche nube. A tranquillizzare gli animi, dopo qualche voce malevola che vorrebbe attribuire il termine della collaborazione alle prese di posizione social di Chef Rubio, arrivano le storie di Instagram dello ...

Momento amaro per Chef Rubio - un altro stop : la decisione è stata presa. Cosa è successo : La Rai “blocca” Chef Rubio per “ragioni di opportunità”. Ma che significa? Il noto e amatissimo Chef della tv doveva partecipare al programma Rai #Ragazzicontro, ma la Rai ha cambiato idea e ha deciso di bloccare “per ragioni di opportunità” la presenza di Chef Rubio nel programma in onda mercoledì 13 novembre, in seconda serata su Rai2. “Non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio”, è quanto scritto nella nota ...

#Ragazzicontro - la Rai cancella Chef Rubio. Freccero a DM : «Poteva vampirizzare il programma» : Chef Rubio Indietro tutta: la Rai ci ripensa e fa fuori Chef Rubio. In una nota per la stampa, l’azienda fa sapere che “per questioni di opportunità“, l’ex rugbista e campione di polemiche sui social non sarà presente – a differenza di quanto previsto inizialmente – nella puntata di #Ragazzicontro in onda domani su Rai2 e registrata il 9 ottobre scorso. A deciderlo, il direttore di rete Carlo Freccero. Per ...

#Ragazzicontro - la Rai cancella Chef Rubio «per questioni di opportunità» : Chef Rubio Indietro tutta: la Rai ci ripensa e fa fuori Chef Rubio. In una nota per la stampa, l’azienda fa sapere che “per questioni di opportunità“, l’ex rugbista e campione di polemiche sui social non sarà presente – a differenza di quanto previsto inizialmente – nella puntata di #Ragazzicontro in onda domani su Rai2 e registrata il 9 ottobre scorso. Per primi su queste pagine avevamo evidenziato il ...