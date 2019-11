Voltolini | scena osé in bagno in discoteca con la ragazza | video circola su Whatsapp

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il secondo portiere Matteo, tesserato con la Reggiana, società calcistica che milita nella Serie C girone B, ha incaricato il suo avvocato di procedere con una denuncia nei confronti di chi ha mandato in giro il suodi 15 secondi in cui il portiere è immortalato in unaosé con una donna neldi una. La denuncia sarebbe stata avviata anche dallaprotagonista dellacon. Il tutto sarebbe stato trasmesso via, generando un vero e proprio caos, anche perché parliamo di un giocatore tesserato con una società professionista. Quest'ultima ha deciso di fermare per una settimana il portiere per preservarlo dal caos mediatico che lo sta coinvolgendo ma allo stesso tempo per permettergli di pensare all'iter giudiziario che inevitabilmente lo coinvolgerà. In questo modo la Reggiana si è voluta tutelare anche dal punto di vista ...